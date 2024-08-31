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Сегодня, 13:43

«Ахмат» может расстаться с Адиевым в случае неудачи в матче с «Акроном»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Магомед Адиев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Грозненский «Ахмат» с высокой долей вероятности может отправить в отставку главного тренера Магомеда Адиева, если команда дома сыграет вничью или уступит «Акрону» в матче 7-го тура РПЛ. Встреча состоится сегодня, 31 августа, и начнется в 20.00 мск.

Место Адиева займет экс-главный тренер грозненцев Сергей Ташуев. Он выразил готовность вернуться в «Ахмат». Напомним, 65-летний специалист возглавлял команду в сезоне-2022/23.

При этом не исключено, что Адиев после отставки возглавит «Актобе», в котором в данный момент работает Дмитрий Парфенов.

«Ахмат» после 6 туров РПЛ идет на последнем, 16-м месте в турнирной таблице, набрав 4 очка.

Магомед Адиев
ФК Ахмат
Сергей Ташуев
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 И В Н П +/- О
1
 Локомотив 6 5 0 1 15-7 15
2
 Зенит 6 4 2 0 15-1 14
3
 Краснодар 6 3 3 0 6-3 12
4
 Динамо 6 4 0 2 9-4 12
5
 Спартак 6 3 2 1 9-3 11
6
 ЦСКА 6 3 1 2 13-4 10
7
 Рубин 6 3 1 2 11-11 10
8
 Ростов 6 2 2 2 9-12 8
9
 Кр. Советов 6 2 0 4 6-12 6
10
 Пари НН 6 2 0 4 6-12 6
11
 Химки 6 1 3 2 9-11 6
12
 Оренбург 6 1 2 3 7-11 5
13
 Динамо Мх 6 1 2 3 2-6 5
14
 Акрон 6 1 1 4 7-13 4
15
 Ахмат 6 0 4 2 4-10 4
16
 Факел 6 1 1 4 2-10 4
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31.08 15:00
Химки – ЦСКА
 - : -
31.08 17:30
Пари НН – Зенит
 - : -
31.08 19:45
Спартак – Рубин
 - : -
31.08 20:00
Ахмат – Акрон
 - : -
1.09 15:00
Оренбург – Динамо
 - : -
1.09 17:30
Кр. Советов – Динамо Мх
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Локомотив – Краснодар
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