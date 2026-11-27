«Ростов» победит «Краснодар», а «Зенит» снова потеряет очки. Прогнозы на 16-й тур РПЛ

Противостояние экспертов и болельщиков продолжают бывший футболист «Ростова» Арсений Логашов и боец Михаил Малютин.

Арсений Логашов — 2:0. «Рубин» по игре выглядит неплохо, да и «Акрон» давно не проводил хороших матчей. Не думаю, что эта встреча станет исключением для тольяттинцев.

Михаил Малютин — 3:1. Казанцы показывают хороший футбол после смены тренера. Думаю, их победа в этом матче ожидаема.

Чемпионат России. Премьер-лига. 16-й тур.

28 ноября, 14:00. Ак Барс Арена (Казань)

Арсений Логашов — 0:0. Жду здесь много борьбы. Будет жаркая встреча. Но открыть счет никому не удастся.

Михаил Малютин — 2:2. Обе команды подходят к игре после поражений в прошлом туре. Кажется, будет ничья. И тем и другим нужна победа, но никто не захочет сильно рисковать.

Чемпионат России. Премьер-лига. 16-й тур.

28 ноября, 16:30. ВЭБ Арена (Москва)

Арсений Логашов — 1:0. Калининградцы одержат победу с минимальным преимуществом. Снова забьют со стандарта, что они хорошо умеют делать.

Михаил Малютин — 2:0. «Ахмат» задышал, но «Балтика» играет дома, а это важный фактор, который поможет ей добиться положительного результата.

Чемпионат России. Премьер-лига. 16-й тур.

28 ноября, 19:00. Ростех Арена (Калининград)

Арсений Логашов — 2:2. Будет результативная ничья. Ошибки в обороне приведут к пропущенным голам.

Михаил Малютин — 1:0. Еще одна домашняя команда — «Оренбурга». Сложно играть на его поле.

Чемпионат России. Премьер-лига. 16-й тур.

29 ноября, 13:00. Газовик (Оренбург)

Арсений Логашов — 1:0. Как болельщик «Ростова» я жду его победы в этой встрече. Сейчас команда играет отлично.

Михаил Малютин — 1:1. «Ростов» с Кириченко громит всех и не даст победить «Краснодару». Но «быки» просто так очки не отдадут. Будет ничья.

Чемпионат России. Премьер-лига. 16-й тур.

29 ноября, 15:15. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)

Арсений Логашов — 0:2. Сейчас «Динамо» прекрасно играет и идет на первом месте. Думаю, будет уверенная победа москвичей.

Михаил Малютин — 0:2. «Динамо», без сомнения, прибьет «Крылья» в этой игре.

Чемпионат России. Премьер-лига. 16-й тур.

29 ноября, 17:30. Солидарность Самара Арена (Самара)

Арсений Логашов — 0:0. Хочется верить в победу «Локомотива», но, скорее всего, счет будет ничейным.

Михаил Малютин — 3:1. «Локомотив» не отпустит махачкалинцев после победы в прошлом туре над «Родиной». Железнодорожники должны выиграть.

Чемпионат России. Премьер-лига. 16-й тур.

29 ноября, 19:45. РЖД Арена (Москва)

Арсений Логашов — 1:3. «Спартак» спокойно и без особых проблем одержит победу в этом матче.

Михаил Малютин — 0:2. «Спартак» поверил в свои силы. Команда понимает, что может бороться за чемпионство. За счет этого и должна победить.