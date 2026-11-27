«Ростов» победит «Краснодар», а «Зенит» снова потеряет очки. Прогнозы на 16-й тур РПЛ
«Рубин» — «Акрон»
Арсений Логашов — 2:0. «Рубин» по игре выглядит неплохо, да и «Акрон» давно не проводил хороших матчей. Не думаю, что эта встреча станет исключением для тольяттинцев.
Михаил Малютин — 3:1. Казанцы показывают хороший футбол после смены тренера. Думаю, их победа в этом матче ожидаема.
ЦСКА — «Зенит»
Арсений Логашов — 0:0. Жду здесь много борьбы. Будет жаркая встреча. Но открыть счет никому не удастся.
Михаил Малютин — 2:2. Обе команды подходят к игре после поражений в прошлом туре. Кажется, будет ничья. И тем и другим нужна победа, но никто не захочет сильно рисковать.
«Балтика» — «Ахмат»
Арсений Логашов — 1:0. Калининградцы одержат победу с минимальным преимуществом. Снова забьют со стандарта, что они хорошо умеют делать.
Михаил Малютин — 2:0. «Ахмат» задышал, но «Балтика» играет дома, а это важный фактор, который поможет ей добиться положительного результата.
«Оренбург» — «Родина»
Арсений Логашов — 2:2. Будет результативная ничья. Ошибки в обороне приведут к пропущенным голам.
Михаил Малютин — 1:0. Еще одна домашняя команда — «Оренбурга». Сложно играть на его поле.
«Ростов» — «Краснодар»
Арсений Логашов — 1:0. Как болельщик «Ростова» я жду его победы в этой встрече. Сейчас команда играет отлично.
Михаил Малютин — 1:1. «Ростов» с Кириченко громит всех и не даст победить «Краснодару». Но «быки» просто так очки не отдадут. Будет ничья.
«Крылья Советов» — «Динамо»
Арсений Логашов — 0:2. Сейчас «Динамо» прекрасно играет и идет на первом месте. Думаю, будет уверенная победа москвичей.
Михаил Малютин — 0:2. «Динамо», без сомнения, прибьет «Крылья» в этой игре.
«Локомотив» — «Динамо» Мх
Арсений Логашов — 0:0. Хочется верить в победу «Локомотива», но, скорее всего, счет будет ничейным.
Михаил Малютин — 3:1. «Локомотив» не отпустит махачкалинцев после победы в прошлом туре над «Родиной». Железнодорожники должны выиграть.
«Факел» — «Спартак»
Арсений Логашов — 1:3. «Спартак» спокойно и без особых проблем одержит победу в этом матче.
Михаил Малютин — 0:2. «Спартак» поверил в свои силы. Команда понимает, что может бороться за чемпионство. За счет этого и должна победить.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|15
|10
|2
|3
|24-14
|32
|
2
|Зенит
|15
|10
|1
|4
|33-18
|31
|
3
|Спартак
|15
|9
|3
|3
|28-12
|30
|
4
|Краснодар
|15
|7
|6
|2
|26-19
|27
|
5
|ЦСКА
|15
|7
|5
|3
|24-18
|26
|
6
|Ростов
|15
|6
|4
|5
|21-19
|22
|
7
|Рубин
|15
|5
|6
|4
|17-19
|21
|
8
|Балтика
|15
|5
|5
|5
|19-15
|20
|
9
|Крылья Советов
|15
|4
|6
|5
|19-23
|18
|
10
|Оренбург
|15
|3
|8
|4
|14-16
|17
|
11
|Ахмат
|15
|4
|5
|6
|18-20
|17
|
12
|Динамо Мх
|15
|5
|2
|8
|18-27
|17
|
13
|Локомотив
|15
|3
|5
|7
|17-21
|14
|
14
|Родина
|15
|3
|3
|9
|15-30
|12
|
15
|Акрон
|15
|2
|6
|7
|17-27
|12
|
16
|Факел
|15
|2
|3
|10
|11-23
|9
|28.11
|14:00
|Рубин – Акрон
|- : -
|28.11
|16:30
|ЦСКА – Зенит
|- : -
|28.11
|19:00
|Балтика – Ахмат
|- : -
|29.11
|13:00
|Оренбург – Родина
|- : -
|29.11
|15:15
|Ростов – Краснодар
|- : -
|29.11
|17:30
|Крылья Советов – Динамо
|- : -
|29.11
|19:45
|Локомотив – Динамо Мх
|- : -
|30.11
|19:30
|Факел – Спартак
|- : -
|П
|
|
Педро
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Роберту Алвес Кристиан
Краснодар
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Александр Максименко
Спартак
|13
|2
|1
|
|
Вячеслав Бардыбахин
Акрон
|14
|1
|4
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|13
|1
|3