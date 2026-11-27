Тюкавин обрадовался встрече с «Зенитом» в Кубке России

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин оценил предстоящие матчи с «Зенитом» в плей-офф Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Я очень рад, что попали на них, а не на «Нижний Новгород». Отличный соперник, тем интереснее будет», — цитирует Тюкавина «Матч ТВ».

В случае победы над петербуржцами бело-голубые сыграют с ЦСКА или «Спартаком».

«Вообще идеально. Это ж классно играть с такими командами», — добавил форвард.

26 ноября «Динамо» победило «Факел» (2:1) в домашнем матче шестого тура группового этапа. Москвичи набрали 12 очков и заняли второе место в группе В, уступив очко «Краснодару».

Воронежцы с шестью очками стали третьими и выступят в Пути регионов. Их соперником будет «Нижний Новгород». Плей-офф Кубка России начнется в марте 2027 года.