Тюкавин — об игре «Галатасарая»: «Как будто не хватало нападающего»

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин ответил на вопрос «СЭ» об игре полузащитника Алексея Батракова за «Галатасарай».



Во вторник турецкая команда на своем поле обыграла «Астон Виллу» (1:0) в матче общего этапа Лиги чемпионов. 21-летний россиянин вышел в стартовом составе, на 53-й минуте он получил желтую карточку за стычку с хавбеком соперника Джоном Макгинном, а на 74-й был заменен.



— Ты сказал, что смотрел матч Батракова с «Астон Виллой». Думаешь ли о том, что хотел бы там поиграть, прочувствовать атмосферу или съездить в отпуск на матч «Галатасарая»?



— Не знаю как [насчет съездить] на матч «Галатасарая». Если будет время. Сейчас как будто бы не хватало «Галатасараю» нападающего. Осимхен сломался, и им не хватало.



В нынешнем сезоне Батраков провел 15 матчей в составе «Галатасарая», забил 6 мячей и отметился 4 голевыми передачами.