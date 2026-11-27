«Спартак» назначил Валерия Кечинова ответственным за работу с болельщиками и ветеранами

«Спартак» объявил о назначении Валерия Кечинова ответственным за работу с болельщиками и ветеранами клуба.

Главной задачей бывшего полузащитника красно-белых станет развитие взаимодействия клуба с болельщиками в разных регионах России и ветеранским сообществом.

«Благодарен руководству «Спартака» за такое интересное предложение. Счастлив вернуться в родной клуб. Всю жизнь я в футболе, а теперь взгляну на наше любимое дело немного под другим углом. Поработать с лучшими болельщиками нашей страны — это большая честь. Использую все свои знания и опыт на благо красно-белых», — приводит слова Кечинова пресс-служба «Спартака».

Кечинов выступал за московский клуб с 1993 по 2000 год и шесть раз становился чемпионом России.

После 15 туров РПЛ «Спартак» с 30 очками занимает третье место в турнирной таблице.