Вратарь «Динамо» Лещук заявил, что играет в GTA VI: «Пока ребенок спит рядом, нужно что-то делать»

Вратарь московского «Динамо» Игорь Лещук рассказал, что проходит миссии в GTA VI, пока рядом спит его недавно родившийся ребенок, и поделился впечатлениями от игры.

«Играл в другие части GTA, но полностью, по-моему, не проходил ни одну. Шестая часть у меня скачана, я играю. Какие впечатления? Прикольная, много реалистичных моментов. Скачал только потому, что сейчас родился ребенок: пока он спит рядом, нужно что-то делать. Можно пройти пару миссий», — сказал Лещук Metaratings в микст-зоне после матча с «Факелом» (2:1) в 6-м туре группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Еще в команде, кажется, играют Леон Зайдензаль и Ванька Сергеев. Но вообще я не фанат этих игр. Если поиграть, то на сборах в NHL с ребятами. Это самое оно. Еще лучше было бы провести командное мероприятие: спарринг на льду, поиграть в хоккей. Было бы прикольно: бразильцы на коньках», — добавил вратарь.

Игра Grand Theft Auto VI вышла 19 ноября 2026 года на PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

По итогам группового этапа «Динамо» расположилось на втором месте в турнирной таблице с 12 очками, «Факел» занял третью строчку в квартете B с шестью баллами. «Динамо» отправилось в Путь РПЛ, тогда как «Факел» сыграет в Пути регионов турнира. В плей-офф москвичи встретятся с «Зенитом», «Факел» отправится в гости к «Нижнему Новгороду».