Московское «Динамо» обыграло «Факел» и вышло в плей-офф Пути РПЛ

Московское «Динамо» обыграло «Факел» в матче 6-го тура группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России — 2:1.

Встреча прошла в Москве.

У хозяев отличились нападающий Артур Гомес на 47-й минуте и полузащитник Бителло на 87-й минуте. Единственный гол гостей на счету хавбека Антона Ковалева (88-я).

На 15-й минуте отличился полузащитник гостей Равиль Нетфуллин, но судья Никита Новиков отменил гол из-за офсайда после вмешательства ВАР.

Бело-голубые набрали 12 очков и заняли второе место в группе B. Москвичи вышли в плей-офф Пути РПЛ, где в 1/8 финала сыграют с «Зенитом».

Воронежцы с 6 очками заняли третью строчку и сыграют в Пути регионов с «Нижним Новгородом».