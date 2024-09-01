Форвард «Зенита» Педро вызван в молодежную сборную Бразилии

Нападающий «Зенита» Педро получил вызов в молодежную сборную Бразилии, сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

Тренировочный сбор национальной команды до 20 лет пройдет со 2 по 10 сентября.

В текущем сезоне Педро провел за «Зенит» 10 матчей во всех турнирах, забил три мяча и сделал одну результативную передачу. 18-летний бразилец присоединился к российской команде в феврале этого года.