В «Ростове» ожидают высокую посещаемость на матче с «Краснодаром»

Генеральный директор «Ростова» Андрей Чайка рассказал «СЭ», что в клубе ожидают высокую явку болельщиков на матч 16-го тура РПЛ против «Краснодара».

Игра состоится в воскресенье, 29 ноября, в Ростове-на-Дону.

«Билетов на этот матч продано много, но сейчас не могу назвать вам точную цифру. Ожидаем высокую явку на эту игру. Единственное, на воскресенье передают минусовую температуру и снег, возможно, это может чуть отпугнуть болельщика. Но мы ждем всех и надеемся, что погода будет отличной», — сказал Чайка «СЭ».

После 15 туров РПЛ «Ростов» с 22 очками занимает шестое место в таблице чемпионата России. «Краснодар» идет четвертым с 27 очками.