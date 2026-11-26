Бывший спортивный директор «Оренбурга» Андреев: «За чемпионство в РПЛ до конца будут бороться три-четыре клуба»

Экс-спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев поделился с «СЭ» мнением о чемпионской гонке в РПЛ.

«Думаю, что до конца сезона за чемпионство точно будут бороться три-четыре команды. Сейчас ЦСКА подсел, у «Краснодара» был кризис. «Динамо» на ходу, но не понятно, что с ним будет после зимней паузы. «Зенит» за счет класса и мастерства может в концовке вырваться в лидеры. Но и «Спартак» бы не списывал — Карседо поставил команде классную игру», — сказал Андреев «СЭ».

После 15 туров турнирную таблицу возглавляет «Динамо» с 32 очками. Второе место занимает «Зенит» — 31 очко. Третьим идет «Спартак» — 30 очков. На четвертой строчке располагается «Краснодар» — 27 очков. Пятерку лидеров замыкает ЦСКА — 26 очков.