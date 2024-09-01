В «Ахмате» сообщили, когда объявят имя нового главного тренера команды

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров заявил, что клуб определился с основным кандидатом на пост главного тренера команды.

«У нас есть один кандидат. Как только договоримся, мы его объявим. В ближайшее время. Команда не может быть долго без тренера. Сейчас у нее будут выходные. За это время надо решить все вопросы», — приводит слова Айдамирова «РБ Спорт».

По информации «СЭ», на место в «Ахмате» претендуют Сергей Ташуев и Андрей Талалаев, которые ранее уже тренировали команду.

1 сентября грозненцы объявили об уходе Магомеда Адиева, который возглавлял «Ахмат» с апреля. Под его руководством грозненцы провели 19 матчей, одержали 6 побед, 5 раз сыграли вничью и уступили в 8 встречах.

После 7 матчей «Ахмат» с 5 очками занимает предпоследнее место в турнирной таблице РПЛ. 31 августа команда на своем поле сыграла вничью с «Акроном» (0:0) в матче 7-го тура.