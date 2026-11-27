Источник: ЦСКА сегодня проведет переговоры с представителями Вивероса о контракте

Руководство ЦСКА 27 ноября проведет переговоры с представителями нападающего «Атлетико Паранаэнсе» Кевина Вивероса о возможном переходе в московский клуб, сообщает журналист Пипе Сиерра.

По информации источника, стороны намерены согласовать условия личного контракта 26-летнего колумбийца.

Ранее журналист TyC Sports Герман Гарсия Грова сообщил, что ЦСКА и «Атлетико Паранаэнсе» достигли договоренности о трансфере Вивероса за 20 миллионов долларов и еще 7 миллионов в виде бонусов. Форвард может подписать четырехлетний контракт, однако сторонам пока не удалось окончательно согласовать зарплату.

За ситуацией следит колумбийский «Атлетико Насьональ», которому принадлежат 30 процентов экономических прав на футболиста. В случае перехода за 20 миллионов долларов клуб получит 6 миллионов.

Виверос выступает за «Атлетико Паранаэнсе» с 2025 года. В текущем сезоне он провел 38 матчей, забил 22 гола и сделал 4 результативные передачи.

Действующий контракт Вивероса рассчитан до июня 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 20 миллионов евро.