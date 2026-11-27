Источник: «Зенит» и ЦСКА претендуют на футболиста «Галатасарая» Акгюна

«Зенит» и ЦСКА проявляют интерес к полузащитнику «Галатасарая» Юнусу Акгюну, сообщает Turkiye Gazetesi со ссылкой на журналиста Али Начи Кючюка.

Отмечается, что оба российских клуба уже вышли на связь с руководством «Галатасарая» и готовятся сделать официальное предложение на сумму около 30 миллионов евро. Однако, по информации источника, 26-летний футболист не хочет покидать турецкую команду в зимнее трансферное окно.

Акгюн выступает за основную команду «Галатасарая» с 2018 года и вместе с ней стал трехкратным чемпионом Турции. В сезоне-2026/27 полузащитник провел за стамбульцев 17 матчей во всех турнирах, отметившись 4 голами и 1 результативной передачей. Его контракт с турецким клубом рассчитан до лета 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 18 миллионов евро.