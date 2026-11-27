Писарский о несостоявшемся переходе в «Зенит»: «Боялся, что не буду играть»

Нападающий Владимир Писарский в интервью Sport24 рассказал о несостоявшемся переходе в «Зенит».

В июле 2025 года комитет по этике РФС дисквалифицировал Писарского на четыре года, три из которых — условно, за косвенное участие в футбольных ставках. На тот момент нападающий выступал за «Сочи» на правах аренды из «Крыльев Советов». Впоследствии срок отстранения был увеличен на четыре месяца. В ноябре 2026 года Писарский отбыл 16-месячное отстранение и получил право вернуться в профессиональный футбол.

— В твоей карьере многое могло пойти по-другому. Ты же после «Оренбурга» выбирал между «Крыльями Советов» и «Зенитом». Возможно, надо было ехать в Питер?

— Тут не все так просто. Мой тогдашний агент Виктор Панченко делал какие-то непонятные движения именно в контексте перехода в «Зенит». Я не хотел в этом участвовать.

— Можешь объяснить?

— Скажу так — общение после этого у нас с Панченко не задалось. Решил, что дальше мы работаем отдельно друг от друга. Но в контексте «Зенита» смутило не только это.

— А что еще?

— Боялся, что не буду играть. Сколько мы видели примеров, когда перспективные россияне переходили в «Зенит» и сидели на скамейке. А мне хотелось играть.

— По зарплате «Зенит» предлагал больше «Крыльев»?

— Удивишься, но меньше, ха-ха. Я не понимал, как это возможно!

— Ты не это, случаем, имел в виду под странными действиями агента?

— В том числе, — сказал Писарский.