Писарский: «Разбирательство в РФС просто прибило меня. На фоне стресса у меня начались панические атаки»
Нападающий Владимир Писарский в интервью Sport24 рассказал о психологических проблемах.
В июле 2025 года комитет по этике РФС дисквалифицировал Писарского на четыре года, три из которых — условно, за косвенное участие в футбольных ставках. На тот момент нападающий выступал за «Сочи» на правах аренды из «Крыльев Советов». Впоследствии срок отстранения был увеличен на четыре месяца. В ноябре 2026 года Писарский отбыл 16-месячное отстранение и получил право вернуться в профессиональный футбол.
— Агент Алексей Бабырь рассказывал, что ты сильно пострадал эмоционально и похудел на 8 килограммов за время разбирательства.
— Началось все немного раньше, в последние месяцы неудачной игры за «Сочи». Уже не секрет, что у меня болеет мама, из-за этого я много волнуюсь и нервничаю. Это основная причина. Потом у меня забеременела жена, начались суды — все навалилось.
На фоне стресса у меня начались панические атаки. Я не спал ночами, не мог найти силы на тренировки. Это стало причиной невнятной концовки сезона с моей стороны. В голове просто каша: надо и команде помогать, и остаться в «Сочи» хочется, и семья нуждается в моей поддержке, как никогда. Затем бац — и разбирательство в РФС. Это просто прибило меня. Меньше всего хотелось потерять работу именно в этот момент.
— Опиши свои панические атаки.
— Это страшно, особенно когда ты один. До того, как сам с ними столкнулся, мог даже пошутить над кем-то: «Чего паничку ловишь?» Но ощутив это состояние... Обычно панические атаки появляются ближе к вечеру. Бывало, что меня накрывало и на тренировках, и на теории. Возникало чувство, что вот-вот могу умереть. Накручивал себя: тут болит, тут колит — весь YouTube был в видео про печень, почки, болезни органов, — рассказал Писарский.
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1
|Динамо
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|3
|24-14
|32
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2
|Зенит
|15
|10
|1
|4
|33-18
|31
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3
|Спартак
|15
|9
|3
|3
|28-12
|30
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4
|Краснодар
|15
|7
|6
|2
|26-19
|27
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5
|ЦСКА
|15
|7
|5
|3
|24-18
|26
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6
|Ростов
|15
|6
|4
|5
|21-19
|22
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7
|Рубин
|15
|5
|6
|4
|17-19
|21
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8
|Балтика
|15
|5
|5
|5
|19-15
|20
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9
|Крылья Советов
|15
|4
|6
|5
|19-23
|18
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10
|Оренбург
|15
|3
|8
|4
|14-16
|17
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11
|Ахмат
|15
|4
|5
|6
|18-20
|17
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12
|Динамо Мх
|15
|5
|2
|8
|18-27
|17
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13
|Локомотив
|15
|3
|5
|7
|17-21
|14
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14
|Родина
|15
|3
|3
|9
|15-30
|12
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15
|Акрон
|15
|2
|6
|7
|17-27
|12
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16
|Факел
|15
|2
|3
|10
|11-23
|9
|28.11
|14:00
|Рубин – Акрон
|- : -
|28.11
|16:30
|ЦСКА – Зенит
|- : -
|28.11
|19:00
|Балтика – Ахмат
|- : -
|29.11
|13:00
|Оренбург – Родина
|- : -
|29.11
|15:15
|Ростов – Краснодар
|- : -
|29.11
|17:30
|Крылья Советов – Динамо
|- : -
|29.11
|19:45
|Локомотив – Динамо Мх
|- : -
|30.11
|19:30
|Факел – Спартак
|- : -
|П
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Педро
Зенит
|7
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Максим Глушенков
Зенит
|5
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Роберту Алвес Кристиан
Краснодар
|4
|И
|К
|Ж
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Александр Максименко
Спартак
|13
|2
|1
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Вячеслав Бардыбахин
Акрон
|14
|1
|4
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Георгий Мелкадзе
Ахмат
|13
|1
|3