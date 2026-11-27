Писарский: «Разбирательство в РФС просто прибило меня. На фоне стресса у меня начались панические атаки»

Нападающий Владимир Писарский в интервью Sport24 рассказал о психологических проблемах.

В июле 2025 года комитет по этике РФС дисквалифицировал Писарского на четыре года, три из которых — условно, за косвенное участие в футбольных ставках. На тот момент нападающий выступал за «Сочи» на правах аренды из «Крыльев Советов». Впоследствии срок отстранения был увеличен на четыре месяца. В ноябре 2026 года Писарский отбыл 16-месячное отстранение и получил право вернуться в профессиональный футбол.

— Агент Алексей Бабырь рассказывал, что ты сильно пострадал эмоционально и похудел на 8 килограммов за время разбирательства.

— Началось все немного раньше, в последние месяцы неудачной игры за «Сочи». Уже не секрет, что у меня болеет мама, из-за этого я много волнуюсь и нервничаю. Это основная причина. Потом у меня забеременела жена, начались суды — все навалилось.

На фоне стресса у меня начались панические атаки. Я не спал ночами, не мог найти силы на тренировки. Это стало причиной невнятной концовки сезона с моей стороны. В голове просто каша: надо и команде помогать, и остаться в «Сочи» хочется, и семья нуждается в моей поддержке, как никогда. Затем бац — и разбирательство в РФС. Это просто прибило меня. Меньше всего хотелось потерять работу именно в этот момент.

— Опиши свои панические атаки.

— Это страшно, особенно когда ты один. До того, как сам с ними столкнулся, мог даже пошутить над кем-то: «Чего паничку ловишь?» Но ощутив это состояние... Обычно панические атаки появляются ближе к вечеру. Бывало, что меня накрывало и на тренировках, и на теории. Возникало чувство, что вот-вот могу умереть. Накручивал себя: тут болит, тут колит — весь YouTube был в видео про печень, почки, болезни органов, — рассказал Писарский.