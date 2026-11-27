Матчи между «Спартаком» и «Факелом», «Оренбургом» и «Родиной» в этом году судят одни и те же арбитры

На матч 16-го тура чемпионата России «Факел» — «Спартак», который пройдет 30 ноября, назначены судья Станислав Матвеев, ассистенты Алексей Лунев и Александр Богданов, ВАР Сергей Цыганок. Интересно, что все они работали и на игре первого круга «Спартак» — «Факел» (1:0) 16 сентября. Только тогда Цыганок выполнял функции АВАР.

На матч «Оренбург» — «Родина», который состоится 29 ноября, назначены ассистенты Варанцо Петросян и Адлан Хатуев, а также видеоассистенты Ян Бобровский (ВАР) и Павел Шадыханов (АВАР). Все они обслуживали и встречу первого круга «Родина» — «Оренбург» (2:2). Только 19 октября обязанности ВАР доверили Шадыханову, а Бобровский помогал ему.