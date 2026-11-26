Тюкавин — об удалении Осипенко в матче с «Краснодаром»: «Будем верить, что красную отменят, но хоть раз такое было?»

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин после победы московской команды в матче 6-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Факела» (2:1) поделился мнением о ситуации с удалением защитника «Динамо» Максима Осипенко на 44-й минуте матча 15-го тура РПЛ против «Краснодара» (1:1) 22 ноября.

Перед перерывом главный арбитр встречи Кирилл Левников после вмешательства ВАР удалил Осипенко за лишение нападающего «Краснодара» Джона Кордобы явной возможности забить гол.

— Это Максим не очень сыграл или Кордоба здорово все сделал?

— Можно по-разному трактовать. С моей стороны, нападающий всегда хочет подставиться под фол. Но я видел, что такие моменты всегда свистят в пользу защитников. Непонятно, как трактуют. К сожалению, Макс в следующей игре нам не поможет. Верю ли, что красную отменят? Будем верить, но хоть раз такое было?

«Динамо» (32 очка) завершило первый круг лидером РПЛ, «Краснодар» (27) — на четвертой строчке в турнирной таблице.