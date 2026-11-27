Заболотного оштрафовали на 30 тысяч рублей за нарушение антидопинговых правил

Бывший нападающий «Спартака» Антон Заболотный оштрафован на 30 тысяч рублей за нарушение антидопинговых правил, информирует РИА Новости.

«Мировой судья судебного участка № 464 района Покровское-Стрешнево города Москвы рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении Заболотного Антона. Ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей», — сообщили агентству в пресс-службе Мосгорсуда.

В апреле 2026 года 35-летний футболист сдал допинг-пробу во время тренировки «Спартака» на стадионе «Лукойл Арена». Анализ выявил наличие запрещенного вещества. Протокол составили по части 1 статьи 6.18 КоАП РФ (умышленное использование или попытку использования спортсменом запрещенной субстанции или метода).

6 августа Заболотный сообщил о шестимесячной дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. 19 ноября КДК РФС подтвердил решение РУСАДА, установив срок окончания отстранения — 25 декабря 2026 года. Также были аннулированы индивидуальные результаты футболиста, достигнутые с 3 апреля по 25 декабря.

После ухода из «Спартака» Заболотный присоединился к клубу Медиалиги «СКА-Ростов».