ЭСК РФС признала ошибочным назначение пенальти в ворота ЦСКА в матче с «Ахматом»

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) признала ошибочным назначение пенальти в ворота ЦСКА в матче 15-го тура РПЛ с «Ахматом». Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу РФС.

Встреча прошла 21 ноября в Москве и завершилась победой грозненцев со счетом 2:1. На 52-й минуте Лечи Садулаев реализовал 11-метровый удар, назначенный после вмешательства ВАР за фол Данила Кругового на Георгии Мелкадзе.

По информации ТАСС, главный судья той игры Артем Чистяков, а также видеоассистенты Иван Абросимов и Владимир Москалев не будут работать на ближайших турах РПЛ.

Кроме того, ЭСК поддержала решение Кирилла Левникова удалить защитника «Динамо» Максима Осипенко в матче с «Краснодаром» (1:1), состоявшемся 22 ноября. Футболист получил красную карточку на 44-й минуте. После игры генеральный директор бело-голубых Павел Пивоваров сообщил, что клуб изучит этот эпизод.