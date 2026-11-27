Бывший спортивный директор «Балтики» Маргарян: «Андраде мог перейти в ЦСКА, «Зенит» предложил максимальную сумму»

Бывший спортивный директор «Балтики» Армен Маргарян рассказал о переговорах по продлению контракта с защитником Кевином Андраде и объяснил, почему калининградский клуб согласился на его продажу.

«Балтика» предлагала колумбийцу соглашение, которое сделало бы его одним из самых высокооплачиваемых игроков команды. Однако в другом клубе футболист мог рассчитывать на зарплату в два-три раза выше.

«Мы сделали ему предложение, по которому он становился одним из самых высокооплачиваемых игроков «Балтики». Но к тому моменту оно уже не было пределом мечтаний Андраде», — рассказал Маргарян в интервью Sports.ru.

После перехода в калининградский клуб зимой 2024 года контракт с защитником не продлевали. Когда команда выступала в Первой лиге, у него оставалось еще два года соглашения, а приоритетом для руководства было продление договора с вратарем Максимом Бориско.

По словам Маргаряна, «Зенит» предложил за Андраде максимальную сумму среди заинтересованных клубов. Продление контракта могло бы увеличить стоимость трансфера примерно на 500 тысяч евро, но сопоставимую сумму «Балтике» пришлось бы выплатить за новое соглашение с футболистом.

Маргарян также подтвердил, что Андраде хотел уйти и мог перейти в ЦСКА еще зимой, однако договориться о трансфере не удалось. При этом он подчеркнул, что защитник оставался профессионалом, а его ошибки не были связаны исключительно с желанием сменить команду. Во второй части прошлого сезона колумбиец играл хуже, чем осенью, — как и вся «Балтика».

27-летний Андраде перешел из «Балтики» в «Зенит» 1 июля 2026 года за 3,5 млн евро. В сезоне-2026/27 защитник провел 14 матчей в РПЛ, забил один гол и не отметился результативными передачами. В шести матчах FONBET Кубка России на его счету два гола.