Талалаев-младший получил уже шестое предупреждение

Предупреждение, полученное тренером-аналитиком «Балтики» Андреем Талалаевым-младшим на 90+3-й минуте матча 25-го тура чемпионата России с «Краснодаром» (2:2), стало для него уже шестым в этом турнире. Судья Кирилл Левников наказал специалиста, как указано в протоколе, за «демонстративное несогласие действием и словом с решением арбитра».

Кстати, Левников не впервые применил дисциплинарную санкцию к Талалаеву-младшему. То же самое произошло на той же 90+3-й минуте в игре «Балтика» — ЦСКА (1:0). Кроме того, тренера-аналитика наказывали Иван Абросимов (конец первого тайма матча калининградцев с «Локомотивом», 1:1), Ян Бобровский (конец матча с «Акроном», 2:0), Виталий Мешков (73-я минута матча с «Зенитом», 0:0), Инал Танашев (73-я минута матча с «Пари НН», 0:0).

Талалаев-младший лидирует по числу предупреждений в чемпионате среди тренеров и сотрудников клубов. У его отца три желтые карточки и два удаления.

Самые строгие судьи — Левников и Артем Чистяков. У них по 10 дисциплинарных санкций. Тренерам следует выбирать слова и выражения и особенно корректно относиться к арбитрам в тех матчах, на которых резервными работают Михаил Черемных и Александр Машлякевич — после их сигналов рефери прибегали к наказаниям в 10 и 8 случаях соответственно.