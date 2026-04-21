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Судейство

Талалаев-младший получил уже шестое предупреждение

Александр Бобров
Шеф-редактор
Андрей Талалаев-младший.
Фото ФК «Балтика»

Предупреждение, полученное тренером-аналитиком «Балтики» Андреем Талалаевым-младшим на 90+3-й минуте матча 25-го тура чемпионата России с «Краснодаром» (2:2), стало для него уже шестым в этом турнире. Судья Кирилл Левников наказал специалиста, как указано в протоколе, за «демонстративное несогласие действием и словом с решением арбитра».

Кстати, Левников не впервые применил дисциплинарную санкцию к Талалаеву-младшему. То же самое произошло на той же 90+3-й минуте в игре «Балтика» — ЦСКА (1:0). Кроме того, тренера-аналитика наказывали Иван Абросимов (конец первого тайма матча калининградцев с «Локомотивом», 1:1), Ян Бобровский (конец матча с «Акроном», 2:0), Виталий Мешков (73-я минута матча с «Зенитом», 0:0), Инал Танашев (73-я минута матча с «Пари НН», 0:0).

Талалаев-младший лидирует по числу предупреждений в чемпионате среди тренеров и сотрудников клубов. У его отца три желтые карточки и два удаления.

Самые строгие судьи — Левников и Артем Чистяков. У них по 10 дисциплинарных санкций. Тренерам следует выбирать слова и выражения и особенно корректно относиться к арбитрам в тех матчах, на которых резервными работают Михаил Черемных и Александр Машлякевич — после их сигналов рефери прибегали к наказаниям в 10 и 8 случаях соответственно.

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РПЛ
ФК Балтика
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 13 9 1 3 21-12 28
2
 Зенит 12 9 0 3 27-13 27
3
 ЦСКА 12 7 4 1 21-12 25
4
 Спартак 12 7 2 3 21-10 23
5
 Краснодар 13 6 5 2 21-16 23
6
 Оренбург 12 3 7 2 14-12 16
7
 Ростов 12 4 3 5 13-17 15
8
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
9
 Рубин 13 3 6 4 13-18 15
10
 Балтика 12 3 5 4 15-13 14
11
 Динамо Мх 12 4 1 7 16-23 13
12
 Родина 13 3 3 7 15-28 12
13
 Акрон 12 2 6 4 15-21 12
14
 Локомотив 12 2 5 5 16-16 11
15
 Ахмат 13 2 5 6 15-19 11
16
 Факел 13 1 3 9 8-21 6
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31.10 15:15 Рубин – Факел 1 : 0
31.10 17:30 Динамо – Ахмат 2 : 0
31.10 19:45 Родина – Краснодар 2 : 1
1.11 13:00 Оренбург – ЦСКА - : -
1.11 15:15 Динамо Мх – Ростов - : -
1.11 17:30 Балтика – Акрон - : -
1.11 19:45 Локомотив – Спартак - : -
2.11 18:00 Крылья Советов – Зенит - : -
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