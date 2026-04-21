Лосев выразил недоумение после назначения Карасева на матч «Динамо» — «Рубин»: «После всех скандалов?»

Бывший футболист «Динамо» Виктор Лосев в разговоре с «СЭ» поделился мнением о назначении Сергея Карасева главным арбитром матча 26-го тура РПЛ против «Рубина».

«Вот, спрашивается, зачем ставить Сергея Карасева судить матчи «Динамо» после всех скандалов, случившихся в предыдущих сезонах? У нас же много арбитров, много перспективных молодых судей. Хорошо еще, что этот матч, по сути, ничего не значит для обеих команд, а что, если его назначат на какой-то решающий матч бело-голубых — ну, скажем, в том же Краснодаре?» — сказал Лосев «СЭ».

«Динамо» примет «Рубин» в среду, 22 апреля. Начало встречи на «ВТБ Арене» — в 19.45 мск.