«Сочи» — «Крылья Советов»: прямая трансляция матча РПЛ начнется в 17.30 мск

«Сочи» и «Крылья Советов» встретятся в матче 26-го тура чемпионата России во вторник, 21 апреля. Игра пройдет на стадионе «Фишт» в Сочи, стартовый свисток прозвучит в 17.30 по московскому времени.

За основными событиями и результатом игры «Сочи» — «Крылья Советов» можно следить в матч-центре на нашем сайте.

Чемпионат России. Премьер-лига. 26-й тур.

21 апреля, 17:30. Фишт (Сочи)

В прямом эфире встречу покажет канал «Матч Премьер», трансляция начнется за пять минут до стартового свистка и будет также доступна на сайте matchtv.ru на платной основе.

«Сочи» находится на последнем, 16-м месте в РПЛ, набрав 15 очков. «Крылья Советов» располагаются на 13-й строчке турнирной таблицы с 23 очками. В предыдущем матче «Сочи» победил «Ростов» со счетом 1:0, а «Крылья Советов» сыграли вничью с ЦСКА (1:1).

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