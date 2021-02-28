Талалаев: «Когда играем с «Динамо», тема судейства всегда поднимается»
Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев после поражения от «Динамо» (1:2) в матче 20-го тура Тинькофф РПЛ подвел итоги встречи.
— Надо было попадать в створ и после прострела, и после выхода один на один. Забей пораньше, думаю, мы бы справились. Не хочу говорить про судейство — когда играем с «Динамо», эта тема всегда поднимается. Игра забудется, а очки уже забрало «Динамо». Будем настраиваться на следующую игру. Едем в Москву играть с хорошей командой, — сказал Талалаев.
(Константин Колмаков)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю