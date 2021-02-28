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Талалаев: «Когда играем с «Динамо», тема судейства всегда поднимается»

19:11
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Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев после поражения от «Динамо» (1:2) в матче 20-го тура Тинькофф РПЛ подвел итоги встречи.

— Надо было попадать в створ и после прострела, и после выхода один на один. Забей пораньше, думаю, мы бы справились. Не хочу говорить про судейство — когда играем с «Динамо», эта тема всегда поднимается. Игра забудется, а очки уже забрало «Динамо». Будем настраиваться на следующую игру. Едем в Москву играть с хорошей командой, — сказал Талалаев.

(Константин Колмаков)

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