Шварц оценил игру футболистов «Динамо» в матче с «Ахматом»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц высказался о своих футболистах в матче 20-го тура Тинькофф РПЛ с «Ахматом» (2:1).

— Как оцените игру Паршивлюка против Бериши?

— Знали, что Бериша создает много моментов один в один, это его сильная сторона. Мы делали на этом акцент. Но я бы выделил наши командные взаимодействия, хорошо себя проявили, противостояли сопернику.

— Замены были связаны с перестроением команды?

— Да, две замены были вызваны тем, что второй тайм «Ахмат» начал играть в длинные передачи, было много единоборств. Нам нужны были фактурные игроки, которые могут создавать давление и проблемы игрокам «Ахмата».

— Как самочувствие Моро?

— Посмотрим, как будет развиваться ситуация. Пока не знаю, — сказал Шварц.

(Константин Колмаков)