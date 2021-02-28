Шварц оценил игру футболистов «Динамо» в матче с «Ахматом»
Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц высказался о своих футболистах в матче 20-го тура Тинькофф РПЛ с «Ахматом» (2:1).
— Как оцените игру Паршивлюка против Бериши?
— Знали, что Бериша создает много моментов один в один, это его сильная сторона. Мы делали на этом акцент. Но я бы выделил наши командные взаимодействия, хорошо себя проявили, противостояли сопернику.
— Замены были связаны с перестроением команды?
— Да, две замены были вызваны тем, что второй тайм «Ахмат» начал играть в длинные передачи, было много единоборств. Нам нужны были фактурные игроки, которые могут создавать давление и проблемы игрокам «Ахмата».
— Как самочувствие Моро?
— Посмотрим, как будет развиваться ситуация. Пока не знаю, — сказал Шварц.
(Константин Колмаков)
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