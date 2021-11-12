Сын Сергея Рыжикова провел первую тренировку с основой «Рубина»
16:23
16-летний вратарь Сергей Рыжиков провел тренировку с основной командой «Рубина», информирует пресс-служба клуба.
Это дебют сына бывшего голкипера казанского клуба и сборной России Сергея Рыжикова в основном составе «Рубина». Молодой футболист продолжает заниматься в академии клуба.
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