В Турции сообщили, что «Динамо» хочет купить полузащитника «Фенербахче» за 8 миллионов евро
16:28
Полузащитник «Фенербахче» Димитрис Пелкас может стать игроком «Динамо». Московский клуб готов заплатить за 28-летнего грека 8 миллионов евро, сообщает Novasports.gr со ссылкой на CNN Turk.
Сделка может быть оформлена в зимнее трансферное окно. Московский клуб уже ведет активные переговоры с агентом игрока.
Пелкас перешел в «Фенербахче» из греческого ПАОКа в октябре 2020 года. В нынешнем сезоне полузащитник сыграл 11 матчей за турецкий клуб. Также на его счету один гол в 23 встречах за сборную Греции.
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