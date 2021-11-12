Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Милан» сохраняет интерес к полузащитнику «Рубина» Кварацхелии

15:56
Теги:

«Милан» продолжает следить за полузащитником «Рубина» и сборной Грузии Хвичей Кварацхелия, сообщает Calciomercato.

По информации источника, за 20-летним грузином наблюдают директор миланского клуба Паоло Мальдини и спортдиректор Фредерик Массара.

Напомним, что во время летнего трансферного окна сообщалось об интересе «Милана» к полузащитнику. Сообщалось, что сделка не состоялась, так как казанский клуб просил за Кварацхелию от 18 до 20 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Кварацхелия провел 14 матчей за «Рубин», забил один мяч и отдал одну результативную передачу.

Дополнительная информация:

https://www.calciomercato.com/news/il-milan-lo-segue-kvaratskhelia-fa-il-fenomeno-sotto-gli-occhi-d-74002

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
«Нужно не загоняться и понимать — всем не угодишь». У России новая звезда в танцах на льду
Умер академик РАН и почетный директор НМИЦ кардиологии Чазов
0