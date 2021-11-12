«Милан» сохраняет интерес к полузащитнику «Рубина» Кварацхелии

«Милан» продолжает следить за полузащитником «Рубина» и сборной Грузии Хвичей Кварацхелия, сообщает Calciomercato.

По информации источника, за 20-летним грузином наблюдают директор миланского клуба Паоло Мальдини и спортдиректор Фредерик Массара.

Напомним, что во время летнего трансферного окна сообщалось об интересе «Милана» к полузащитнику. Сообщалось, что сделка не состоялась, так как казанский клуб просил за Кварацхелию от 18 до 20 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Кварацхелия провел 14 матчей за «Рубин», забил один мяч и отдал одну результативную передачу.