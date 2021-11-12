«Милан» сохраняет интерес к полузащитнику «Рубина» Кварацхелии
15:56
«Милан» продолжает следить за полузащитником «Рубина» и сборной Грузии Хвичей Кварацхелия, сообщает Calciomercato.
По информации источника, за 20-летним грузином наблюдают директор миланского клуба Паоло Мальдини и спортдиректор Фредерик Массара.
Напомним, что во время летнего трансферного окна сообщалось об интересе «Милана» к полузащитнику. Сообщалось, что сделка не состоялась, так как казанский клуб просил за Кварацхелию от 18 до 20 миллионов евро.
В нынешнем сезоне Кварацхелия провел 14 матчей за «Рубин», забил один мяч и отдал одну результативную передачу.
Дополнительная информация:
https://www.calciomercato.com/news/il-milan-lo-segue-kvaratskhelia-fa-il-fenomeno-sotto-gli-occhi-d-74002
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