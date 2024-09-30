Сычев: «Фанаты «Зенита» примут Соболева, если он будет выкладываться на поле»

Бывший футболист сборной России Дмитрий Сычев прокомментировал переход форварда Александра Соболева из «Спартака» в «Зенит».

«Самое главное, что эта эпопея завершилась, и Соболев снова играет. Александр — сильный форвард. Я уверен, он проявит себя в «Зените». Характер у Соболева есть, он со всеми трудностями справится. Каждый человек — хозяин своих слов. Александр познает сейчас то, что он сам сказал. Только голами и отношением к делу он сможет изменить отношение болельщиков «Зенита» к себе. Если будет забивать мячи, отдавать передачи, выкладываться на поле, тогда фанаты «Зенита» все простят и примут его», — приводит слова Сычева Metaratings.ru.

27-летний Соболев перешел в «Зенит» из «Спартака» в минувшем августе. На его счету 4 матча за петербургский клуб во всех турнирах и 1 голевая передача.