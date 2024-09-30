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Сычев: «Фанаты «Зенита» примут Соболева, если он будет выкладываться на поле»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший футболист сборной России Дмитрий Сычев прокомментировал переход форварда Александра Соболева из «Спартака» в «Зенит».

«Самое главное, что эта эпопея завершилась, и Соболев снова играет. Александр — сильный форвард. Я уверен, он проявит себя в «Зените». Характер у Соболева есть, он со всеми трудностями справится. Каждый человек — хозяин своих слов. Александр познает сейчас то, что он сам сказал. Только голами и отношением к делу он сможет изменить отношение болельщиков «Зенита» к себе. Если будет забивать мячи, отдавать передачи, выкладываться на поле, тогда фанаты «Зенита» все простят и примут его», — приводит слова Сычева Metaratings.ru.

27-летний Соболев перешел в «Зенит» из «Спартака» в минувшем августе. На его счету 4 матча за петербургский клуб во всех турнирах и 1 голевая передача.

Источник: Metaratings
Александр Соболев
Дмитрий Сычев
ФК Зенит
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 Зенит 10 7 2 1 22-4 23
4
 Динамо 10 6 2 2 18-10 20
5
 ЦСКА 10 5 2 3 19-6 17
6
 Спартак 10 4 4 2 14-9 16
7
 Рубин 10 3 3 4 12-15 12
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