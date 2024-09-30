Ещенко — о «Ростове»: «Сейчас нет Лиги чемпионов, бодаться за тройку призеров нет смысла»

Бывший защитник сборной России Андрей Ещенко оценил игру «Ростова» в нынешнем сезоне РПЛ.

«Команда то выигрывает, то проигрывает. У клуба небольшие финансы, поэтому они берут много молодых. Сейчас нет Лиги чемпионов, поэтому бодаться за тройку призеров и рассчитывать на деньги с попадания в еврокубки нет смысла», — приводит слова Ещенко Metaratings.ru.

После 10 туров «Ростов» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 12 очков. В следующем туре ростовчане сыграют 5 октября против «Спартака».