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Ещенко — о «Ростове»: «Сейчас нет Лиги чемпионов, бодаться за тройку призеров нет смысла»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший защитник сборной России Андрей Ещенко оценил игру «Ростова» в нынешнем сезоне РПЛ.

«Команда то выигрывает, то проигрывает. У клуба небольшие финансы, поэтому они берут много молодых. Сейчас нет Лиги чемпионов, поэтому бодаться за тройку призеров и рассчитывать на деньги с попадания в еврокубки нет смысла», — приводит слова Ещенко Metaratings.ru.

После 10 туров «Ростов» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 12 очков. В следующем туре ростовчане сыграют 5 октября против «Спартака».

Источник: Metaratings
Андрей Ещенко
ФК Ростов
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 Локомотив 10 8 0 2 25-14 24
3
 Зенит 10 7 2 1 22-4 23
4
 Динамо 10 6 2 2 18-10 20
5
 ЦСКА 10 5 2 3 19-6 17
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7
 Рубин 10 3 3 4 12-15 12
8
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