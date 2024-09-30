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Кечинов: «Станкович сделает выводы — и мы увидим у «Спартака» и игру, и результат»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший нападающий «Спартака» Валерий Кечинов поделился впечатлениями от поражения команды в матче 10-го тура РПЛ против «Локомотива» (1:3).

— «Спартак» вроде бы владел территорией в этом матче, большую часть времени — и мячом, — приводит слова Кечинова «РБ Спорт». — Но никакой остроты, никакой пользы из этого не выгадал. Немного странновато выглядит решение главного тренера поставить такой состав, потому что до этого Угальде всегда играл на острие атаки с двумя вингерами под ним — Мединой, Бонгонда... Не знаю, почему Станкович решил поменять схему — возможно, на это есть какие-то причины. В конце концов, Николсона, который сыграл на острие, он видит каждый день на тренировках — возможно, он и в порядке. И он поставил его таким ярко выраженным нападающим. Но из-за этого пострадала вся игра — как мне показалось, спартаковцы не были готовы к такой схеме, к такой расстановке. Угальде себя чувствовал не в своей тарелке, Барко не был на себя похож.

— Но ведь и «Локо» был хорош в этом матче?

— Да, надо отдать должное железнодорожникам. И поздравить болельщиков — не только «Локомотива», но и вообще российских. Потому что у нас появилась такая команда, которая готова конкурировать и с «Зенитом», и с «Краснодаром», и где в основном играют российские футболисты. Это очень радует. Ребята играющие, перспективные, молодые. Жаль, что сборная России сейчас не играет в официальных соревнованиях — у нас была бы очень интересная команда.

— «Спартак» три тура подряд не может выиграть. Есть ли смысл говорить о каком-то системном кризисе?

— Я не могу сказать, что нет игры, как, например, было в последних матчах при Абаскале. С «Динамо» в прошлом туре была победная игра, с Махачкалой соперник убивался так, как будто это была последняя игра в их жизни. Думаю, Станкович сейчас сделает какие-то выводы, и в следующей игре мы увидим тот «Спартак», который показывал хороший футбол и результат.

После 10 матчей «Спартак» с 16 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: РБ Спорт
Валерий Кечинов
Деян Станкович
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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3
 Зенит 10 7 2 1 22-4 23
4
 Динамо 10 6 2 2 18-10 20
5
 ЦСКА 10 5 2 3 19-6 17
6
 Спартак 10 4 4 2 14-9 16
7
 Рубин 10 3 3 4 12-15 12
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 Ростов 10 3 3 4 13-17 12
9
 Акрон 10 3 2 5 14-18 11
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 Кр. Советов 10 3 2 5 9-14 11
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 Пари НН 10 3 1 6 9-19 10
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 Динамо Мх 10 2 4 4 4-8 10
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