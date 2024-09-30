Кечинов: «Станкович сделает выводы — и мы увидим у «Спартака» и игру, и результат»
Бывший нападающий «Спартака» Валерий Кечинов поделился впечатлениями от поражения команды в матче 10-го тура РПЛ против «Локомотива» (1:3).
— «Спартак» вроде бы владел территорией в этом матче, большую часть времени — и мячом, — приводит слова Кечинова «РБ Спорт». — Но никакой остроты, никакой пользы из этого не выгадал. Немного странновато выглядит решение главного тренера поставить такой состав, потому что до этого Угальде всегда играл на острие атаки с двумя вингерами под ним — Мединой, Бонгонда... Не знаю, почему Станкович решил поменять схему — возможно, на это есть какие-то причины. В конце концов, Николсона, который сыграл на острие, он видит каждый день на тренировках — возможно, он и в порядке. И он поставил его таким ярко выраженным нападающим. Но из-за этого пострадала вся игра — как мне показалось, спартаковцы не были готовы к такой схеме, к такой расстановке. Угальде себя чувствовал не в своей тарелке, Барко не был на себя похож.
— Но ведь и «Локо» был хорош в этом матче?
— Да, надо отдать должное железнодорожникам. И поздравить болельщиков — не только «Локомотива», но и вообще российских. Потому что у нас появилась такая команда, которая готова конкурировать и с «Зенитом», и с «Краснодаром», и где в основном играют российские футболисты. Это очень радует. Ребята играющие, перспективные, молодые. Жаль, что сборная России сейчас не играет в официальных соревнованиях — у нас была бы очень интересная команда.
— «Спартак» три тура подряд не может выиграть. Есть ли смысл говорить о каком-то системном кризисе?
— Я не могу сказать, что нет игры, как, например, было в последних матчах при Абаскале. С «Динамо» в прошлом туре была победная игра, с Махачкалой соперник убивался так, как будто это была последняя игра в их жизни. Думаю, Станкович сейчас сделает какие-то выводы, и в следующей игре мы увидим тот «Спартак», который показывал хороший футбол и результат.
После 10 матчей «Спартак» с 16 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|10
|7
|3
|0
|18-5
|24
|
2
|Локомотив
|10
|8
|0
|2
|25-14
|24
|
3
|Зенит
|10
|7
|2
|1
|22-4
|23
|
4
|Динамо
|10
|6
|2
|2
|18-10
|20
|
5
|ЦСКА
|10
|5
|2
|3
|19-6
|17
|
6
|Спартак
|10
|4
|4
|2
|14-9
|16
|
7
|Рубин
|10
|3
|3
|4
|12-15
|12
|
8
|Ростов
|10
|3
|3
|4
|13-17
|12
|
9
|Акрон
|10
|3
|2
|5
|14-18
|11
|
10
|Кр. Советов
|10
|3
|2
|5
|9-14
|11
|
11
|Пари НН
|10
|3
|1
|6
|9-19
|10
|
12
|Динамо Мх
|10
|2
|4
|4
|4-8
|10
|
13
|Химки
|10
|1
|5
|4
|9-16
|8
|
14
|Оренбург
|10
|1
|4
|5
|12-19
|7
|
15
|Факел
|10
|1
|3
|6
|4-17
|6
|
16
|Ахмат
|10
|0
|6
|4
|7-18
|6
|27.09
|16:30
|
Оренбург – Пари НН
|1 : 2
|27.09
|19:00
|
Факел – Рубин
|0 : 0
|28.09
|14:00
|
ЦСКА – Ахмат
|3 : 0
|28.09
|16:30
|
Локомотив – Спартак
|3 : 1
|28.09
|19:30
|
Краснодар – Зенит
|2 : 0
|28.09
|20:00
|
Ростов – Акрон
|0 : 2
|29.09
|16:30
|
Кр. Советов – Химки
|0 : 0
|29.09
|19:00
|
Динамо Мх – Динамо
|0 : 1
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|7
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|6
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|6
|
|
Бителло
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|7
|1
|2
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|8
|1
|1