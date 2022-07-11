Свищев — о проблемах дочерей Карпина с получением Fan ID: «Надо уметь пользоваться «Госуслугами»

Председатель комитета Государственной думы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на новость о том, что двум дочкам Валерия Карпина не удалось получить Fan ID.

«Полный бред, надо уметь пользоваться «Госуслугами». Такого произойти не могло. Может быть, они не знают, как пользоваться. Мне кажется, Дарье Карпиной не сложно обратиться к своему супругу. Он ей поможет. Для него не составит сложности обратиться к президенту РФС или к Александру Алаеву, они во всем помогут», — сказал Свищев корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

Ранее супруга главного тренера сборной России и «Ростова» Дарья Карпина заявила, что двум их дочкам не удалось оформить Fan ID, так как они родились не в России.