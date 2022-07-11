Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 14:52

Свищев — о проблемах дочерей Карпина с получением Fan ID: «Надо уметь пользоваться «Госуслугами»

Читать «СЭ» в

Председатель комитета Государственной думы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на новость о том, что двум дочкам Валерия Карпина не удалось получить Fan ID.

«Полный бред, надо уметь пользоваться «Госуслугами». Такого произойти не могло. Может быть, они не знают, как пользоваться. Мне кажется, Дарье Карпиной не сложно обратиться к своему супругу. Он ей поможет. Для него не составит сложности обратиться к президенту РФС или к Александру Алаеву, они во всем помогут», — сказал Свищев корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

Ранее супруга главного тренера сборной России и «Ростова» Дарья Карпина заявила, что двум их дочкам не удалось оформить Fan ID, так как они родились не в России.

Валерий Карпин
Дмитрий Свищев
18
6
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Олимпийского чемпиона наказали за участие в шоу в Сочи. Скандал с украинцем Петренко
Бальбуэна ушел из «Динамо», Ордец – в «Бохуме», ЦСКА арендует Самошникова, «Ростов» выкупил Комличенко. Главные трансферы и слухи в РПЛ на 11 июля
Материалы сюжета: Fan ID в российском футболе: главное
Эквадорский защитник «Краснодара» Рамирес — об оформлении Fan ID: «Никаких проблем не возникло»
Министр спорта России Матыцин оформил карту болельщика
Дочери Карпина не смогли оформить Fan ID, так как родились не в России
Митрофанов — о Fan ID: «Постепенно все поймут, что эта система не против болельщиков»
Комитет Госдумы направит в Минцифры обращение по проблемам с получением Fan ID
В России запустили Fan ID. Болельщики негодуют — система работает с перебоями
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
В «Оренбурге» пока не думают об оформлении Fan ID
Фомин будет капитаном «Динамо» в новом сезоне
Колосков — о Кубке лиги: «Сейчас существует опасность, что расходы лягут на клубные бюджеты»
В «Химках» отреагировали на информацию о возможном уходе Набиуллина
«Рубин» интересуется защитником «Химок» Набиуллиным
Эквадорский защитник «Краснодара» Рамирес — об оформлении Fan ID: «Никаких проблем не возникло»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В «Химках» рассказали, сможет ли Давыдов сыграть против «Зенита»

Министр спорта России Матыцин оформил карту болельщика
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
14
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
15
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
16
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.07 20:00
Химки – Зенит
 - : -
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
17.07 17:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
17.07 20:00
Краснодар – Факел
 - : -
17.07 20:00
Динамо – Ростов
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости