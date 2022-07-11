Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 14:59

Министр спорта России Матыцин оформил карту болельщика

Алексей Еремин
Читать «СЭ» в

Министр спорта РФ Олег Матыцин получил карту болельщика. Документ был оформлен в одном из многофункциональных центров (МФЦ) Москвы.

«Нашим болельщикам предложен удобный цифровой сервис, — цитирует ТАСС Матыцина. — Это не эксперимент, в России такой опыт уже был апробирован — карта была успешно использована на многих соревнованиях, в том числе на чемпионате мира по футболу. Система была признана международным сообществом, в частности футбольным».

Также министр спорта России Матыцин заявил, что проверит качество работы карты болельщика.

«Как только позволит расписание. Обязательно приду и посмотрю, как работает карта», — отметил Матыцин.

4 июля карта болельщика стала доступна для оформления на «Госуслугах». Обязательным условием оформления Fan ID является регистрация на данном портале.

21 июня РПЛ сообщила, что карта болельщика будет обязательна для посещения пяти стадионов в сезоне-2022/23. При этом проект с картой болельщика распространится на остальные стадионы во второй части сезона-2022/23.

Источник: https://tass.ru/sport/15183607
Футбол
РПЛ
Fan ID (паспорт болельщика)
Олег Матыцин
2
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Олимпийского чемпиона наказали за участие в шоу в Сочи. Скандал с украинцем Петренко
Бальбуэна ушел из «Динамо», Ордец – в «Бохуме», ЦСКА арендует Самошникова, «Ростов» выкупил Комличенко. Главные трансферы и слухи в РПЛ на 11 июля
Материалы сюжета: Fan ID в российском футболе: главное
Эквадорский защитник «Краснодара» Рамирес — об оформлении Fan ID: «Никаких проблем не возникло»
Свищев — о проблемах дочерей Карпина с получением Fan ID: «Надо уметь пользоваться «Госуслугами»
Дочери Карпина не смогли оформить Fan ID, так как родились не в России
Митрофанов — о Fan ID: «Постепенно все поймут, что эта система не против болельщиков»
Комитет Госдумы направит в Минцифры обращение по проблемам с получением Fan ID
В России запустили Fan ID. Болельщики негодуют — система работает с перебоями
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Свищев — о проблемах дочерей Карпина с получением Fan ID: «Надо уметь пользоваться «Госуслугами»

В «Химках» рассказали, как легионеры в РПЛ смогут оформить Fan ID
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
14
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
15
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
16
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.07 20:00
Химки – Зенит
 - : -
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
17.07 17:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
17.07 20:00
Краснодар – Факел
 - : -
17.07 20:00
Динамо – Ростов
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости