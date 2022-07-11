Министр спорта России Матыцин оформил карту болельщика

Министр спорта РФ Олег Матыцин получил карту болельщика. Документ был оформлен в одном из многофункциональных центров (МФЦ) Москвы.

«Нашим болельщикам предложен удобный цифровой сервис, — цитирует ТАСС Матыцина. — Это не эксперимент, в России такой опыт уже был апробирован — карта была успешно использована на многих соревнованиях, в том числе на чемпионате мира по футболу. Система была признана международным сообществом, в частности футбольным».

Также министр спорта России Матыцин заявил, что проверит качество работы карты болельщика.

«Как только позволит расписание. Обязательно приду и посмотрю, как работает карта», — отметил Матыцин.

4 июля карта болельщика стала доступна для оформления на «Госуслугах». Обязательным условием оформления Fan ID является регистрация на данном портале.

21 июня РПЛ сообщила, что карта болельщика будет обязательна для посещения пяти стадионов в сезоне-2022/23. При этом проект с картой болельщика распространится на остальные стадионы во второй части сезона-2022/23.