Дочери Карпина не смогли оформить Fan ID, так как родились не в России

Жена главного тренера «Ростова» и сборной России Валерия Карпина заявила, что две ее дочери не смогли оформить Fan ID из-за того, что родились не в России.

«Я подала заявку, мне подтвердили, что фотография подошла и можно приезжать в МФЦ на подтверждение личности.

Подавали ли только на себя или на детей тоже? На самом деле младшая у нас не ходит на футбол, поэтому подавала заявку на двух дочек. Но у них нет российского свидетельства о рождении, а на «Госуслугах» почему-то принимают только такое. Поэтому теперь есть проблемы с оформлением. Видимо, надо идти с кучей документов. Возможно, переводить свидетельство на русский язык. Буду узнавать в МФЦ", — приводит слова Карпиной «РБ Спорт».

4 июля карта болельщика стала доступна для оформления на «Госуслугах». Обязательным условием оформления Fan ID является регистрация на данном портале.

21 июня РПЛ сообщила, что карта болельщика будет обязательна для посещения пяти стадионов в сезоне-2022/23. При этом проект с картой болельщика распространится на остальные стадионы во второй части сезона-2022/23.