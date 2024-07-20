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20 июля, 23:57

Журова: «Зениту» что, специально проигрывать ради интриги? Это не вариант»

Алина Савинова
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Депутат Госдумы Светлана Журова отреагировала на победу «Зенита» над «Крыльями Советов» (4:0) в матче 1-го тура РПЛ. Она считает, что команда Сергея Семака не будет играть  в поддавки.

«Побеждает сильнейший, но обычно все анализируют в конце сезона, а не в начале. Так бывает и в индивидуальных видах спорта, когда приходит кто-то, кого очень сложно победить. Но за счет того, что «Зенит» задает высокую планку, остальные тоже начинают подтягиваться. 6 чемпионств «Зенита» — это не плохо или хорошо, это просто данность. Так складывается, все для этого работают. Никто в поддавки играть не будет. «Зениту» что, специально проигрывать ради интриги? Это тоже не вариант», — цитирует Журову «РБ Спорт».

В следующем туре самарцы на своем поле примут «Ростов». Матч пройдет 26 июля. «Зенит» на следующий день в гостях встретится с «Рубином».

 

Источник: РБ Спорт
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Светлана Журова
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 1 1 0 0 4-0 3
2
 Динамо 1 1 0 0 3-1 3
3
 Локомотив 1 1 0 0 3-2 3
4
 Ростов 1 0 1 0 0-0 1
5
 ЦСКА 1 0 1 0 0-0 1
6
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
8
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
9
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
12
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
13
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
14
 Акрон 1 0 0 1 2-3 0
15
 Факел 1 0 0 1 1-3 0
16
 Кр. Советов 1 0 0 1 0-4 0
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Кр. Советов – Зенит
 0 : 4
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Ростов – ЦСКА
 0 : 0
20.07 20:00
Динамо – Факел
 3 : 1
21.07 17:30
Оренбург – Спартак
 - : -
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Ахмат – Краснодар
 - : -
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