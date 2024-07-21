Карпин — о целях «Ростова» на сезон: «Обезопасить себя от стыков и вылета. Почему мы должны ставить другую задачу?»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин назвал цель команды на сезон-2024/25 в РПЛ.

20 июля ростовчане на своем поле сыграли вничью с ЦСКА (0:0) в первом туре чемпионата России.

«Сколько очков мы хотим набрать в этом сезоне? 34. Как можно быстрее. Задача обезопасить себя от стыков и от вылета. А почему мы должны ставить какую-то другую задачу? У меня просто вопрос. Что у нас изменилось, чтобы попасть в пятерку? Если бы были какие-то изменения, тогда можно было бы о чем-то говорить», — сказал Карпин на пресс-конференции.

«Ростов» 26 июля на выезде сыграет против «Крыльев Советов» во втором туре РПЛ. ЦСКА на следующий день в гостях встретится с «Пари НН».