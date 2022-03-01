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Сегодня, 09:01

Сутормин поблагодарил болельщиков за поддержку после победы «Зенита» над «Рубином»

Екатерина Савостина
Корреспондент

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин высказался о победе команды над «Рубином» в матче 19-го тура Тинькофф чемпионата России (3:2).

«Очень важная домашняя победа, добытая на последних минутах! Спасибо всем, кто за нас болел и писал приятные слова после матча в Севилье», — написал Сутормин в Instagram.

Публикация от Alexey Sutormin (@alexsutor91)

«Зенит» набрал 41 очко и вернулся на первое место в турнирной таблице чемпионата России.

Алексей Сутормин
Футбол
ФК Зенит
ФК Рубин (Казань)
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