Матыцин: «Сейчас очень сложный период для спорта»

Министр спорта РФ Олег Матыцин высказался о текущей ситуации в российском спорте.

«Мы осознаем, что сейчас очень сложный период для спорта. Но те задачи, которые перед нами ставит президент, будут исполнены», — сказал Матыцин на заседании коллегии Минспорта.

Ранее в МОК призвали международные спортивные федерации отменить или перенести соревнования, запланированные на территории России и Белоруссии, а также не использовать флаги и гимны стран на спортивных мероприятиях.

28 февраля ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от всех турниров.