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Матыцин: «Сейчас очень сложный период для спорта»

Матыцин высказался о ситуации в российском спорте
Артем Бухаев
Корреспондент

Министр спорта РФ Олег Матыцин высказался о текущей ситуации в российском спорте.

«Мы осознаем, что сейчас очень сложный период для спорта. Но те задачи, которые перед нами ставит президент, будут исполнены», — сказал Матыцин на заседании коллегии Минспорта.

Ранее в МОК призвали международные спортивные федерации отменить или перенести соревнования, запланированные на территории России и Белоруссии, а также не использовать флаги и гимны стран на спортивных мероприятиях.

28 февраля ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от всех турниров.

Олег Матыцин
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 Динамо 19 12 3 4 36-20 39
3
 Сочи 19 11 1 7 32-21 34
4
 ЦСКА 19 10 3 6 23-16 33
5
 Ахмат 19 10 0 9 26-25 30
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 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
7
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13
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Артем Дзюба

Зенит

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Матео Кассьерра

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Сочи

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П
Реми Кабелла

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Зенит

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Себастьян Шиманьски

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Динамо

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Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

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 10 1 2
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