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Сегодня, 09:00

Вратарь Ярослав Годзюр и «Урал» расторгли контракт

Годзюр ушел из «Урала»
Роман Шишов
Корреспондент
Ярослав Годзюр.
Фото ФК Урал

Вратарь Ярослав Годзюр и «Урал» расторгли контракт по обоюдному согласию сторон, информирует сайт клуба.

«Благодарим Ярослава за игру в нашей команде. Мы ценим вклад, который он внёс в результаты клуба. Желаем Ярославу и всей его семье благополучия!» — отмечается в сообщении.

36-летний украинско-российский голкипер выступал за «Урал» с 2017 года. За клуб он провел 100 матчей и пропустил 135 голов.

Источник: https://fc-ural.ru/novosti/glavnaya-komanda/yaroslav-godzyur-pokinul-ural
Ярослав Годзюр
ФК Урал
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