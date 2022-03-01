Вратарь Ярослав Годзюр и «Урал» расторгли контракт по обоюдному согласию сторон, информирует сайт клуба.

«Благодарим Ярослава за игру в нашей команде. Мы ценим вклад, который он внёс в результаты клуба. Желаем Ярославу и всей его семье благополучия!» — отмечается в сообщении.

36-летний украинско-российский голкипер выступал за «Урал» с 2017 года. За клуб он провел 100 матчей и пропустил 135 голов.