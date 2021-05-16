Сутормин не ожидал, что Дзюба догонит Азмуна
Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин поделился впечатлениями после матча 30-го тура Тинькофф РПЛ против «Тамбова» (5:1). Он признался, что победа Артема Дзюбы в гонке бомбардиров стала неожиданностью для него.
«Забил ли я гол? Там спорный эпизод, потом посмотрим, был рикошет или нет, — цитирует футболиста официальный сайт клуба 16 мая. — Главное, забили гол, а в целом — пять. Артема тоже надо поздравить с покером и с рождением сына. Хорошо, что закончили сезон на такой ноте.
Играли ли мы на Дзюбу? Думаю, у нас в принципе игра так построена, да и в целом Артем сегодня хорошо играл, реализовал те моменты, которые у него были. Так что все лавры ему!
Я не думал, что он его (Сердара Азмуна — Прим. «СЭ») догонит сегодня, но Артем — молодец. Сердар в прошлом матче не забил пенальти, думаю, теперь будет долго это вспоминать (смеется)! Артем заслуженно занял первое место.
Настраивались на победу, хорошо сыграли, за исключением ненужного пропущенного гола. Надо поздравить всех болельщиков и команду с тяжелым годом, чемпионством. Сейчас передохнуть, удачи сборной — и будем двигаться к следующим целям».
В матче против «Тамбова» Дзюба забил четыре мяча. Он стал лучшим бомбардиром чемпионата с 20-ю голами.
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Дополнительная информация:
https://fc-zenit.ru/news/2021-05-16-artem-dzyuba-20-golov-eto-navsegda-blagodaren-partneram-za-velikolepnye-peredachi.htm
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