Слуцкий: «Играть в декабре в -17 вечером, а в +36 днем, наверное, не совсем логично»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий на пресс-конференции подвел итоги матча с «Ротором» (1:1) и всего сезона, который команда завершила на четвертом месте — в зоне еврокубков.

— Не получалось забить больше, хотя имели огромное количество моментов, огромное количество ударов, — цитирует Слуцкого сайт «Рубина». — Обычно из этих позиций — сколько моментов имели Бакаев, Макаров — они обычно выжимают гораздо больше. Но я думаю, что высокий уровень ответственности, жара, напряжение, все это сказалось. Поэтому по идее матч, который должен был для нас складываться легко, судя по рисунку, по ходу, по моментам, получилось, что мы его спасали уже в компенсированное время.

— В прошлом году команда боролась за сохранение прописки, а в этом вышла в еврокубки. За счет чего стал возможен такой скачок?

— Мы все работаем, весь клуб. Все стараемся сделать нашу команду лучше. Каждый из людей, работающих внутри клуба, вносит свою лепту. Мы очень хорошо работали этот год.

— Ин Бом и Уремович не попали в заявку, почему?

— У них повреждения, которые не позволили попасть в заявку.

— Капитаном снова стал Деспотович, Шатов перестал справляться?

— У нас капитан Уремович, а вице-капитаны — Шатов и Деспотович. В зависимости от текущей ситуации я как тренер принимаю решение, кто из вице-капитанов в отсутствие капитана на поле надевает на себя повязку.

— Как вам Степанов и Давиташвили, стоит ли ожидать их в клубе в следующем сезоне?

— Я не готов сейчас говорить о трансферных новостях. Хотелось бы немного отдохнуть и уже с новыми силами приступить к работе и говорить о планах на будущее.

— Сезон завершен, есть ли понимание, с кем клуб расстанется?

— Синонимичный ответ.

— У вас не вызвал удивления тот факт, что матчи заключительного тура были назначены на 14:00, в самое пекло? Уже много дней назад было понятно, что во всех городах будет очень жарко в это время. Не было ли у клуба (и возможно других клубов РПЛ) желания перенести совместно с лигой матчи на вечернее время? Вопрос, конечно, больше к РПЛ, но хотелось бы знать ваше мнение.

— Согласен, мы играем в декабре в Саранске при -17 в семь вечера, а в плюс 36 мы играем в два часа дня. Наверно не совсем логично, но этот вопрос точно не в моей компетенции.