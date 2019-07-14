Сутормин дебютировал в составе "Зенита"

Новичок "Зенита", полузащитник Алексей Сутормин дебютировал в составе петербуржцев в матче 1-го тура премьер-лиги против "Тамбова".
29 июня игрок перешел из "Оренбурга" в "Рубин", но спустя 9 дней стал футболистом клуба из Санкт-Петербурга. Соглашение с 25-летним россиянином рассчитано на 3 года с возможностью продления еще на один год.
65 - Сутормин дебютирует за основной состав «Зенита», уходит Ерохин #ЗенитТамбов pic.twitter.com/Q6229nFjr7— ФК «Зенит»🌊 (@zenit_spb) 14 июля 2019 г.
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