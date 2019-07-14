20:25 | Футбол — РПЛ

Сутормин дебютировал в составе "Зенита"

0
Обсудить

Новичок "Зенита", полузащитник Алексей Сутормин дебютировал в составе петербуржцев в матче 1-го тура премьер-лиги против "Тамбова".

29 июня игрок перешел из "Оренбурга" в "Рубин", но спустя 9 дней стал футболистом клуба из Санкт-Петербурга. Соглашение с 25-летним россиянином рассчитано на 3 года с возможностью продления еще на один год.

 

Зенит - Тамбов

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Опрос

Как выступит "Зенит" в чемпионате России-2019/2020?
Обсудить
голосовать
0
Обсудить
Загрузка...
Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. Старт нового чемпионата
Материалы других СМИ