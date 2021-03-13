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Сумасшедший сейв Максименко в матче с «Динамо»

21:20
Александр Максименко. Фото ФК «Спартак»
Александр Максименко. Фото ФК «Спартак»
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Московский «Спартак» со счетом 2:1 обыграл столичное «Динамо» в гостевом матче 22-го тура Тинькофф РПЛ.

В концовке встречи красно-белых несколько раз спас голкипер Александр Максименко. Особенно опасным был удар Гильермо Варелы по его воротам.

Мяч попал Максименко в колено и улетел вдоль лицевой линии.

Динамо — Спартак

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 22-й тур. «Динамо» — «Спартак» и другие матчи




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