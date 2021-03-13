Тренер «Спартака» Хинкель: «Максименко провел отличный матч»

Тренер «Спартака» Андреас Хинкель после победы над «Динамо» (2:1) в матче 22-го тура Тинькофф РПЛ подвел итоги встречи и отметил игру вратаря Александра Максименко.

— Сегодня было отличное дерби, интенсивный футбол с первых минут. В первом тайме мы чуть лучше контролировали игру. Тем не менее, «Динамо» открыло счет. Но мы не сбавили темп, показали характер, сравняли счет. В перерыве мы поняли, что силы есть — можно продолжать давить, не сбавлять обороты, так и вышло. Мы вынудили соперника ошибиться в их штрафной и забили с пенальти. Потом много моментов было у обеих команд. Но Максименко отлично показал себя, он провел отличный матч.

— Повлияло ли на настрой Спартака сегодня поражение от «Динамо» в Кубке России и отмена желтой карточки Фомину?

— Возможно, для ребят, но я лично не фокусировался на этой теме, если честно. Конечно, мы говорили про кубковый матч. Мы контролировали игру, имели моменты, но проиграли — соперник забил с пенальти и после штрафного. Мы выходили на поле без страха, — сказал Хинкель.

«Спартак» с 41 баллом занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. «Динамо» — 36 очков и пятая строчка.

(Артем Калинин)