Сулейманов – в шаге от повторения рекорда чемпионата

Два молодых футболиста "Краснодара" Иван Игнатьев и Магомед-Шапи Сулейманов отметились точными ударами после выхода на замену в матче 28-го тура чемпионата России против "Енисея" (4:0).

Для 19-летнего Сулейманова этот гол стал уже шестым в текущем чемпионате, забитым после выхода на замену. Юный хавбек повторил достижение Дмитрия Кириченко и Александра Зернова. От делящих рекорд Алексея Бычкова и Рустама Фахрутдинова Шапи отделяет всего один джокерский мяч. (Кирилл Бурдаков)

Игроки, забивавшие за сезон пять и более голов после выхода на замену

Игрок Клуб Сезон Выходы Голы Алексей Бычков ЦСКА 2000 14 7 Рустам Фахрутдинов Кр.Советов/КАМАЗ 1993 18 7 Дмитрий Кириченко ЦСКА 2002 9 6 Александр Зернов Ротор 1997 15 6 Магомед-Шапи Сулейманов Краснодар 2018/19 16 6 Алексей Медведев Сатурн 2003 9 5 Игорь Горелов Локомотив НН 1993 11 5 Евгений Марков Тосно/Динамо 2017/18 12 5 Максим Бузникин Спартак 2000 13 5 Сергей Давыдов Кубань 2011/12 21 5 Дмитрий Кириченко Ростов 2012/13 20 5

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