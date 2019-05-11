Сулейманов – в шаге от повторения рекорда чемпионата

Два молодых футболиста "Краснодара" Иван Игнатьев и Магомед-Шапи Сулейманов отметились точными ударами после выхода на замену в матче 28-го тура чемпионата России против "Енисея" (4:0).
Для 19-летнего Сулейманова этот гол стал уже шестым в текущем чемпионате, забитым после выхода на замену. Юный хавбек повторил достижение Дмитрия Кириченко и Александра Зернова. От делящих рекорд Алексея Бычкова и Рустама Фахрутдинова Шапи отделяет всего один джокерский мяч. (Кирилл Бурдаков)
Игроки, забивавшие за сезон пять и более голов после выхода на замену
|
Игрок
|
Клуб
|
Сезон
|
Выходы
|
Голы
|
Алексей Бычков
|
ЦСКА
|
2000
|
14
|
7
|
Рустам Фахрутдинов
|
Кр.Советов/КАМАЗ
|
1993
|
18
|
7
|
Дмитрий Кириченко
|
ЦСКА
|
2002
|
9
|
6
|
Александр Зернов
|
Ротор
|
1997
|
15
|
6
|
Магомед-Шапи Сулейманов
|
Краснодар
|
2018/19
|
16
|
6
|
Алексей Медведев
|
Сатурн
|
2003
|
9
|
5
|
Игорь Горелов
|
Локомотив НН
|
1993
|
11
|
5
|
Евгений Марков
|
Тосно/Динамо
|
2017/18
|
12
|
5
|
Максим Бузникин
|
Спартак
|
2000
|
13
|
5
|
Сергей Давыдов
|
Кубань
|
2011/12
|
21
|
5
|
Дмитрий Кириченко
|
Ростов
|
2012/13
|
20
|
5
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