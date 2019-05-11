16:48 | Футбол — РПЛ

Сулейманов – в шаге от повторения рекорда чемпионата

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Два молодых футболиста "Краснодара" Иван Игнатьев и Магомед-Шапи Сулейманов отметились точными ударами после выхода на замену в матче 28-го тура чемпионата России против "Енисея" (4:0).

Для 19-летнего Сулейманова этот гол стал уже шестым в текущем чемпионате, забитым после выхода на замену. Юный хавбек повторил достижение Дмитрия Кириченко и Александра Зернова. От делящих рекорд Алексея Бычкова и Рустама Фахрутдинова Шапи отделяет всего один джокерский мяч. (Кирилл Бурдаков)

Игроки, забивавшие за сезон пять и более голов после выхода на замену

Игрок

Клуб

Сезон

Выходы

Голы

Алексей Бычков

ЦСКА

2000

14

7

Рустам Фахрутдинов

Кр.Советов/КАМАЗ

1993

18

7

Дмитрий Кириченко

ЦСКА

2002

9

6

Александр Зернов

Ротор

1997

15

6

Магомед-Шапи Сулейманов

Краснодар

2018/19

16

6

Алексей Медведев

Сатурн

2003

9

5

Игорь Горелов

Локомотив НН

1993

11

5

Евгений Марков

Тосно/Динамо

2017/18

12

5

Максим Бузникин

Спартак

2000

13

5

Сергей Давыдов

Кубань

2011/12

21

5

Дмитрий Кириченко

Ростов

2012/13

20

5
Енисей - Краснодар

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