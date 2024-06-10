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Сухина рассказал, как Кварацхелия уходил из «Локомотива»

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Бывший арбитр ФИФА Станислав Сухина ответил на вопрос об уходе Хвичи Кварацхелии из «Локомотива» в 2019 году.

«Как я понял, агент Хвичи выбирал до последнего более выгодный вариант. Потому что Кварацхелия приехал на сборы с «Локомотивом» и встал вопрос о том, что ему надо делать российскую визу, а мы в Австрии находились. И вроде как уже руки пожали и должны контракт подписать, но что-то как-то тянется. Пропадает связь с агентом. В итоге встал вопрос, что-либо надо ему делать визу, либо он мимо. Ну, решили, делаем. И получилось, что он ушел. Палыч [Юрий Семин] расстроился сильно. Потому что, как показало время, он очень неплохой футболист», — приводит слова Сухины Legalbet.

Кварацхелия играл за «Локомотив» с февраля по июнь 2019 года на правах аренды из «Рустави».

Источник: Legalbet
Хвича Кварацхелия
ФК Локомотив (Москва)
Юрий Семин
2
1
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