Источник: «Спартак» не ищет нового нападающего

«Спартак» не планирует подписывать нового форварда в летнее трансферное окно, утверждает «Евро-Футбол.Ру».

По информации источника, красно-белые могут начать поиск нового нападающего, если команду покинет Александр Соболев. Ранее сообщалось, что в услугах 27-летнего форварда заинтересован «Зенит».

В минувшем сезоне «Спартак» финишировал на пятом месте в турнирной таблице РПЛ. С сезона-2024/25 команду возглавит сербский специалист Деян Станкович.