Судья в простой ситуации неправильно оценил фол спартаковца. Зиякову помогла Опейкина

На 23-й минуте матча 27-го тура чемпионата России «Факел» — «Спартак» судья Ранэль Зияков совершил серьезную ошибку, неверно оценив фол Руслана Литвинова. Спартаковец задержал рукой Алексея Каштанова и лишил воронежца явной возможности забить гол.

Рефери сначала вынес только предупреждение. Через две с лишним минуты, после ВАР-проверки, вмешательства видеоассистентов Веры Опейкиной и Сергея Иванова и просмотра повторов, Зияков изменил первоначальное решение, отменил желтую карточку, правильно показал красную и удалил Литвинова.

Ранэль Зияков. Фото Скриншот трансляции

Момент нельзя назвать очень сложным. Арбитр должен был самостоятельно вынести верный вердикт.