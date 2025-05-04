Судья в простой ситуации неправильно оценил фол спартаковца. Зиякову помогла Опейкина

Футбол
«Факел» — «Спартак»: фол Руслана Литвинова.
Фото Скриншот трансляции

На 23-й минуте матча 27-го тура чемпионата России «Факел» — «Спартак» судья Ранэль Зияков совершил серьезную ошибку, неверно оценив фол Руслана Литвинова. Спартаковец задержал рукой Алексея Каштанова и лишил воронежца явной возможности забить гол.

Рефери сначала вынес только предупреждение. Через две с лишним минуты, после ВАР-проверки, вмешательства видеоассистентов Веры Опейкиной и Сергея Иванова и просмотра повторов, Зияков изменил первоначальное решение, отменил желтую карточку, правильно показал красную и удалил Литвинова.

Ранэль Зияков.
Фото Скриншот трансляции

Момент нельзя назвать очень сложным. Арбитр должен был самостоятельно вынести верный вердикт.

Игорь Шалимов&nbsp;&mdash; Деян Станкович.«Факел» — «Спартак». Онлайн-трансляция матча РПЛ
Чемпионат России. Премьер-лига. 27-й тур.
04 мая, 14:00. Факел (Воронеж)
Факел
0:0
Спартак

Руслан Литвинов
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
Вера Опейкина
Материалы сюжета: РПЛ, 27-й тур: «Краснодар» — «Рубин», «Зенит» — «Пари НН» и другие матчи
Карасев ошибочно не назначил пенальти в ворота «Пари НН» в матче с «Зенитом»
ЭСК признал ошибочным удаление Карраскаля в матче против «Крыльев Советов»
Сметанин заявил, что у «Динамо» появился тактический рисунок в обороне
«Надеюсь, что однажды пожму руку Овечкину!» Романцев — о «Спартаке», «Зените» и сборной России
Очередной гол Дзюбы, прагматичная игра «Спартака» в меньшинстве и трудовые победы лидеров. Главное о тактике 27-го тура РПЛ
Парадокс: КДК прав, но Карраскаль незаслуженно избежал дисквалификации. Объясняем юридические тонкости
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Garryman

    И ухи ему надрать. Не входя в штрафную.

    04.05.2025

  • Garryman

    Тем не менее - Гордон прав.

    04.05.2025

  • Saypin

    сначала пришить придется. нет их тама

    04.05.2025

  • AlCapone

    Самое забавное, что после показа ЖК Литвинову МатчТВ прекратил трансляцию и перешел на художественную гимнастику, даже не дав посмотреть повтор. Правда и без него было ясно, что КК

    04.05.2025

  • Mamoru

    Что за чушь? Пенальти - явная возможность? Но ведь до ворот больше полутора метров и ворота не пустые.

    04.05.2025

  • Tito88

    Я вообще не вижу там нарушения на красную карточку. Каштанов красиво нарисовал это нарушение от легкого контакта со стороны Литвинова, а до ворот ещё. вло как раком до Пекина. ВАР это абсолютное зло. Непонятно вообще чего накинулись на судью в поле, он был далеко от момента и не видел эпизода, поэтому изначально принял правильное решение и не нужно было менять свое решение. Опять же сравните вчерашний матч Краснодара с Рубином и подобное нарушение за которое игрок был наказан желтой карточкой.

    04.05.2025

  • Бананоид

    Так физ подготовка тоже входит в перечень профессиональных обязанностей судьи в поле.

    04.05.2025

  • АндрейЕвгеньевич

    Грустно, когда "один из лучших российских игроков в СМ" не умеет иначе остановить выбегающего нападающего..

    04.05.2025

  • Liechtenstein Air Force

    Я может чего не понимаю, но, по-моему, "явная возможность забить гол", это когда: 1) ворота пустые; 2) до ворот 1,5 метра (и то есть кадры, которые с такой позиции мажут)... То пенальти за "игру рукой" ставят за то, что был навес на линию штрафной и мяч третьим рикошетом от пятой жопы попадает в руку. Мяч летит не в створ, не в сторону ворот, а хрен пойми куда - но, лять, игра рукой... явная возможность... Я понимаю, что правила англосаксы на своем скудном языке пишут, но по-русски это звучит... странно.

    04.05.2025

  • Р В

    Судья профи,он видел фол,не дал красную-потому что нельзя!Он сам не ожидал ,что вар что то увидит против Лукойла спама,посмотрите последнии 5 игр спама)))там судьи вообще гасили соперников спам,а тут что произошло не кому не понятно,нонсенс,очевидное невероятное,говорят расследование идёт, там целая сеть и в сми,и в судейской корпусе,спам походу всё оплачивал,но всему беспределу приходит конец

    04.05.2025

  • kim-1965

    Блин майский, его ж теперь высекут на площади!

    04.05.2025

  • u978

    ЦСКал, ЦСКал, ЦСКал,

    04.05.2025

  • wam

    Литвинов_ разгильдяй. В каждой игре играет очень грязно. Закончив школу с золотой медалью надо сосредоточиться на дальнейшей учебе. Футбол, наверное, не его.

    04.05.2025

  • Aprel

    Литвинов решил помочь и бывшей команде и любимому городу...Совпадение? Не думаю! Руководству клуба, нужно внимательно к этому отнестись...:relaxed:?

    04.05.2025

  • Sergey Markelov

    Детский сад, так разбазарить все ,что нажито непосильным трудом. Литвинов идиот, другого слова трудно подобрать. Ему всей командой яйца оторвать

    04.05.2025

  • Алексей Богданов

    Вопросов по красной нет Вопрос по тупому "эксперту" и к его формулировке. Ну какая на фиг "ЯВНАЯ возможность забить гол"? Алле, бобров. Там ещё метров 30 до ворот ковылять и вратарь впереди...

    04.05.2025

  • Заполярье

    Каштанов вообще не спринтер! Можно было и не фолить...Догнать и отобрать! :relieved:

    04.05.2025

  • Николай Белостоцкий

    Рад в такое не спокойное время встретить коллегу, каши наши ВСЁ...

    04.05.2025

  • darkzmej

    Весь матч игроки факела играли в кость, а судья не обращал внимания.

    04.05.2025

  • u978

    а где правда? в пиДере?

    04.05.2025

  • fedland

    судя по тому что написал, ты большой спец по манным кашам. и в голове у тебя натуральная манная каша. занимайся манными кашами, все остальное не твое, не позорься...

    04.05.2025

  • u978

    поэтому можно судить как нужно, а не как есть?

    04.05.2025

  • fedland

    а мне ваще пофиг...

    04.05.2025

  • Николай Белостоцкий

    Много лет доношу до специалистов футбола - нужно играть в футбол без судей. Первые 5 лет будет бой гладиаторов. Затем, когда бандиты(футболисты) перебьют друг друга - начнёться честный футбол. Всё просто, как рецепт манной каши...

    04.05.2025

  • Прожарка свиней

    Судью на мыло!!!!

    04.05.2025

  • Rudrik31

    да

    04.05.2025

  • ANTI BOMG

    зря задерживал -пусть бы лучше забил! И факелу бы помог и самим победа нах не нужна!

    04.05.2025

  • Саша

    Вчера на ВАРе были те же видеоассистенты Вера Опейкина и Сергей Иванов. Только в поле был Левников, а не Зияков.

    04.05.2025

  • Дмитрий Неклюдов

    Ну я тоже так подумал, а потом присмотрелся - мне кажется он отстал сильно от эпизода и был закрыт другими игроками. Ведь так? Но вообще это тоже говорит о его плохой подготовке

    04.05.2025

  • Uisge Beatha

    Веру Валере

    04.05.2025

  • hant64

    Одно из двух - либо судья Зияков слепой, либо полность профнепригоден, ибо не понимать или не видеть, что там произошло, можно исключительно по двух этим причинам.

    04.05.2025

  • u978

    бомжей своих сюда только не присовывай

    04.05.2025

  • u978

    нет пиДерцев пытаются оправдать

    04.05.2025

  • u978

    смотрю со вкусом знаком, не надо, не предлагай

    04.05.2025

  • zega

    не видно пока заговора, кто-то видит - это вы?, в крайности не бросайтесь, ...а если по существу, то судейство в общем объеме очень плохое и когда бывают резонансные нарушения и решения, то из судейского руководства происходят такие нелепые разъяснения, что сразу вызывают намеки на их коррумпированность и не самостоятельность.

    04.05.2025

  • СЛАВА БУЛАТОВ

    с какого перепугу он добавил 10 минут к 90 основным ????????? хотел помочь спартаку тварь

    04.05.2025

  • НВ

    ой, ты такой умный....как утка... петушок ты, гор(н)дон

    04.05.2025

  • Махал махалыч

    По мне фола не было, игрок факела больше рисовал.

    04.05.2025

  • Александр Клименок

    Никакой красной. Оранжевая от силы.

    04.05.2025

  • Прораб.

    Не смотрел. Все по делу?

    04.05.2025

  • Деметрио

    Даку бежал от ворот, раз! Мяч был за спинами игроков от ворот, два!

    04.05.2025

  • Gordon

    Не такую.

    04.05.2025

  • Мишандос

    сбоку выскакивает и один на один, плюс здесь второй звщитник на одной линии,а вчера далеко позади

    04.05.2025

  • Мишандос

    Объясните чем эта красная непохожа на вчерашнюю телячью,одно и то же,но вчера жёлтая,цирк

    04.05.2025

  • Деметрио

    Прямо такую.. или другую... Даку по центру выскакивает один на один и Тормена его руками останавливает! Так же было?

    04.05.2025

  • Jacky_Dnepr

    Сейчас, когда есть ВАР судьи могут спокойно принимать решение из нескольких возможных вариантов, потом можно по видео подкорректировать

    04.05.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Это опять проделки ГинераМилляра и щупальцы Мирового Антиспартаковского Заговора!!!

    04.05.2025

  • Gordon

    Сразу видно, что недоэксперт не судил никогда. Если бы реальный эксперт оценивал момент, то в первую очередь обратил бы внимание на позицию судьи. Он очень далеко от эпизода. И ему было крайне сложно оценить траекторию движения второго игрока обороняющейся команды - насколько у него была возможность догнать игрока атаки, владеющего мячом, одновременно с этим направление движения мяча. Тем более, игрок без мяча по определению имеет преимущество. А ВАР видел картину эпизода так, что было очевидно, что без шансов.

    04.05.2025

  • Леший

    Здесь согласен, нужно свистеть, а то футбол в регби превратили - захваты руками, толчки руками, хватания за футболки...

    04.05.2025

  • Леший

    Если сравнивать посещаемлсть матчей Локомотив-Спартак и Локомотив-Зенит (СЭ как-то цифры приводил), то получается 1) у Зенита болельщиков больше, 2) на Спартак даже в Москве не ходят.

    04.05.2025

  • Леший

    Ага, и Литвинова "зарядил", а ещё раньше - Денисова.))

    04.05.2025

  • andyk82

    Литвинов же говорил, что у него в Воронеже все схвачено. Все за Спартак горой... Опять врал?

    04.05.2025

  • Спринт

    В перечне профессий РФ нет профессии - "спортивный судья". Так что записи в трудовой быть не может, по определению.

    04.05.2025

  • Mark deFossen

    А Спартак после Махачкалы и ЦСКА все еще претендует на чемпионство?:hugging:

    04.05.2025

  • Спринт

    С введением суфлерской будки ВАРа, трусость судейская, при принятии самостоятельных решений по игровым моментам матча, стала нормой бытия.

    04.05.2025

  • andyk82

    А затем и на пятое не пустим!

    04.05.2025

  • про этих кто-то я давно говорил,и.... буду говорить-непроходимые идиоты! с ТАКОЙ игрой ни о каком чемпионстве нечего даже и мечтать

    04.05.2025

  • ONIKAN2013

    Какая Россия? Быдлоклуб- в ФНЛ!

    04.05.2025

  • Деметрио

    Приятно слышать, полностью согласен. Но кто-то опять видит заговор..

    04.05.2025

  • ONIKAN2013

    Согласен, Кордобу можно через матч удалять.

    04.05.2025

  • Valekka

    Газпром опять подсуетился-"зарядил" Факел на Спартак,чтобы не пустить их на четвёртое место!!! Когда уже эти происки и диверсии от Питера прекратятся??!! Позооор!!:thinking::thinking::rofl::rofl:

    04.05.2025

  • я хоть и спартаковский,но фол на КК был....очевиднейший

    04.05.2025

  • ну,это вопрос не ко мне

    04.05.2025

  • Феликс_Забанен

    тогда надо чтоб каждый такой фол свистели - и все, не будет никаких вопросов

    04.05.2025

  • десятки может и происходят-не знаю,не считал.есть,правда,ОДНО НО!очень существенное-игрок соперника выходил один на один с ПОМАЗУНОМ. РЯБЧУК на подстраховку не успевал. не успевал даже если бы очень сильно хотел это сделать

    04.05.2025

  • Деметрио

    Сразу было видно, чистейший фол на КК! ВАР конечно подчистил, но судьи в поле боятся брать решение на себя!

    04.05.2025

  • Игорь Лазухин

    Сказал болельщик бомжей или коней. Хотя кони не говорят, что у Цска больше всех болел по России. 100% бомж.

    04.05.2025

  • Valekka

    Всевидящее око Бобры всё видит,от него не скрыться!!!:))

    04.05.2025

  • А Ч

    у тебя буква Е в начале ника пропущена

    04.05.2025

  • МачоМэн

    на кордобе постоянно такие фолы и никто там красные не раздаёт

    04.05.2025

  • Гмитрий Дуберниев

    "Спартак" опять убивают?

    04.05.2025

  • zzzz1400

    Остается только верить, что Факел дожмет. Вся Россия за него сегодня...

    04.05.2025

  • u978

    А ты прекрасный говноносец во рту.

    04.05.2025

  • zzzz1400

    А кто такой Литвинов?

    04.05.2025

  • george64

    Обычное (но не нормальное) судейство в конце чемпионата..

    04.05.2025

  • ZohanDvir

    Литва не первый раз подводит в ситуации где это не нужно. А у меня вопрос: в начале игры был явный удар локтем в подбородок Угальде и даже жёлтой не было. Это норм? Или в конце Абена идёт на мяч и его руками валят: не пенальти?

    04.05.2025

  • Ganimed77

    Конечно, это КК,но её показала не Копейкина, а Иванчук, который уже десяток лет висит над Спартаком смотрящим:face_with_symbols_over_mouth:

    04.05.2025

  • Футболист Сапогов

    Так и напишите, "Вера Опейкина лишила Спартак чемпионства". Это же прекрасно, крайний найден. Теперь хоть можно будет неделю слушать истории "Как убивали Спартак". Еще Борзыкин напишет свой пасквиль. Скажет, что все настраиваются на Спартак, как на последний бой! И ведь это правда. Каждая команда спит и видит, как обыгрывают Спартак!

    04.05.2025

  • Феликс_Забанен

    Да не было там фола - Литвинов слегка за корпус прихватил. Десятки таких эпизодов каждый матч мимо судьи проходят

    04.05.2025

  • Неприкрытый Писярев

    Копейкина пусть борщ варит

    04.05.2025

  • Dominga

    Красная по делу. Остаётся только верить, что в ситуации, если игрок Факела сыграет на красную, ему её тоже покажут

    04.05.2025

  • Bruno Spencer

    СЭ, что у вас с русским языком? Невозможно понять о чем речь

    04.05.2025

  • Бананоид

    Ну вот реально за такие моменты надо судей гнать поганой метлой, с записью в трудовой о проф непригодности... на кой хрен он в поле нужен если очевидное ему надо на экране рассматривать...?

    04.05.2025

  • kopot

    Бобр курва))

    04.05.2025

  • puzo-75

    Рефери молодой- очко "жим-жим"... Так что... По ходу, он правильно оценил ситуацию!- Другое дело, что судьи на повторах не поняли решения молодого арбитра...)))

    04.05.2025

  • Илья858

    Главное, что сотрудник СЭ Бобров, сидя на диване, всё быстро оценил

    04.05.2025

    • Дьяков назвал победу над «Рубином» ключевой для «Краснодара» в чемпионской гонке

    «Ахмат» — ЦСКА: онлайн-трансляция матча РПЛ
