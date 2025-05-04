Судья в простой ситуации неправильно оценил фол спартаковца. Зиякову помогла Опейкина
На 23-й минуте матча 27-го тура чемпионата России «Факел» — «Спартак» судья Ранэль Зияков совершил серьезную ошибку, неверно оценив фол Руслана Литвинова. Спартаковец задержал рукой Алексея Каштанова и лишил воронежца явной возможности забить гол.
Рефери сначала вынес только предупреждение. Через две с лишним минуты, после ВАР-проверки, вмешательства видеоассистентов Веры Опейкиной и Сергея Иванова и просмотра повторов, Зияков изменил первоначальное решение, отменил желтую карточку, правильно показал красную и удалил Литвинова.
Ранэль Зияков.
Фото Скриншот трансляции
Момент нельзя назвать очень сложным. Арбитр должен был самостоятельно вынести верный вердикт.
Новости