«Ахмат» и ЦСКА встретятся в 27-м туре чемпионата России в воскресенье, 4 мая. Матч на «Ахмат Арене» в Грозном начнется в 16.30 по московскому времени.

Трансляция игры «Ахмат» — ЦСКА пройдет на каналах «Матч ТВ» «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru. Эфир начинается в 16.15, за 15 минут до стартового свистка. Также в прямом эфире игру из эфира федерального канала покажут онлайн-платформы «Кинопоиск» и «Okko Спорт».

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча в Грозном. Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Ахмат» — ЦСКА можно в нашем матч-центре.

Чемпионат России. Премьер-лига. 27-й тур.

04 мая, 16:30. Ахмат Арена (Грозный)

После 26 туров «Ахмат» с 23 очками занимает 14-е место в таблице премьер-лиги, ЦСКА с 51 очком идет в чемпионате третьим.

Грозненцы в предыдущем матче уступили «Пари НН» (0:1), а армейцы — обыграли «Спартак» (2:1).