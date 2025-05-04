Дьяков назвал победу над «Рубином» ключевой для «Краснодара» в чемпионской гонке

Бывший футболист «Ростова» и «Динамо» Виталий Дьяков в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможном чемпионстве «Краснодара».

«Для «Краснодара» именно матч с «Рубином» был ключевым. Потеряй здесь очки, победить ЦСКА в Москве тяжело, а дальше было бы все на равных. В тяжелой борьбе взяли три очка. Вроде 2:0, все спокойно, но потом 2:1, навал, что угодно могло произойти. Все зависит от «Краснодара», — сказал Дьяков «СЭ».

«Краснодар» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России-2024/25 с 61 очком в 27 матчах. Команда оторвалась от идущего вторым «Зенита» на 7 очков, но у питерцев есть игра в запасе.